Китай критически реагирует на действия Израиля: жесткое заявление КНР

Главный дипломат Китая Ван И заявил, что Израиль выходит за рамки самообороны и должен прекратить свою военную деятельность в секторе Газа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на китайское издание Global Times

Дипломат Китая Ван И критикует Израиль из-за ситуации в секторе Газа. Фото из открытых источников

Ван I в телефонном разговоре с главой МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом обсудил обострение ситуации в палестино-израильском конфликте, который начал активно развиваться после нападения ХАМАС на Израиль. Во время разговора китайский дипломат подверг критике военные действия Израиля, в частности блокировку сектора Газы и возможность проведения там военной спецоперации.

"Действия Израиля вышли за рамки самообороны", — сказал Ван И и добавил, что Израиль "должен серьезно прислушаться к призывам международного сообщества и генеральному секретарю ООН и прекратить коллективное наказание народа Газы".

Напомним, что после зачистки приграничных населенных пунктов вблизи сектора Газы, куда вторглись боевики ХАМАС, Израиль объявил о необходимости уничтожения террористической угрозы и взял в блокаду сектор Газы, куда прекратил поставки воды, пищи, электричества и топлива. Кроме того, Израиль объявил, что нужно провести эвакуацию из этого региона, чтобы граждане не пострадали во время проведения военной операции. В настоящее время вокруг сектора Газа армия Израиля собирает свои войска и технику.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США разочарованы позицией Китая по нападению на Израиль.

Также "Комментарии" писали, что президент России Путин похвалил китайского лидера Си Цзиньпина.