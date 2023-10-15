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Китай критически реагирует на действия Израиля: жесткое заявление КНР

В КНР выступили с заявлением, раскритиковавшим деятельность армии Израиля на Ближнем Востоке.

сегодня, 11:30
Автор:
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Slava Kot
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Главный дипломат Китая Ван И заявил, что Израиль выходит за рамки самообороны и должен прекратить свою военную деятельность в секторе Газа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на китайское издание Global Times

Китай критически реагирует на действия Израиля: жесткое заявление КНР

Дипломат Китая Ван И критикует Израиль из-за ситуации в секторе Газа. Фото из открытых источников

Ван I в телефонном разговоре с главой МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом обсудил обострение ситуации в палестино-израильском конфликте, который начал активно развиваться после нападения ХАМАС на Израиль. Во время разговора китайский дипломат подверг критике военные действия Израиля, в частности блокировку сектора Газы и возможность проведения там военной спецоперации.


"Действия Израиля вышли за рамки самообороны", — сказал Ван И и добавил, что Израиль "должен серьезно прислушаться к призывам международного сообщества и генеральному секретарю ООН и прекратить коллективное наказание народа Газы".

Напомним, что после зачистки приграничных населенных пунктов вблизи сектора Газы, куда вторглись боевики ХАМАС, Израиль объявил о необходимости уничтожения террористической угрозы и взял в блокаду сектор Газы, куда прекратил поставки воды, пищи, электричества и топлива. Кроме того, Израиль объявил, что нужно провести эвакуацию из этого региона, чтобы граждане не пострадали во время проведения военной операции. В настоящее время вокруг сектора Газа армия Израиля собирает свои войска и технику.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США разочарованы позицией Китая по нападению на Израиль.

Также "Комментарии" писали, что президент России Путин похвалил китайского лидера Си Цзиньпина.



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Источник: https://www.globaltimes.cn/page/202310/1299847.shtml
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