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Китай купил у России металл с оккупированного завода Украины - Reuters

Китай приобрел товары с временно оккупированных территорий Украины

сегодня, 14:20
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Автор:

Slava Kot

Китайская компания Quzhou Nova приобрела медные слитки у РФ на сумму 7,4 млн долларов с находящегося под российской оккупацией металлургического завода в Дебальцево. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Китай купил у России металл с оккупированного завода Украины - Reuters

Медные слитки. Фото из открытых источников

Издание Reuters получило информацию от одного поставщика и проверило ее с двумя другими. Таким образом, нашли первые доказательства торгов КНР с Россией, которая поставляет товары с временно оккупированных территорий с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.


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Согласно полученным данным, в период с 8 октября 2022 года по 24 марта 2023 года китайская компания Quzhou Nova приобрела 3220 тонн медных слитков на сумму 7,4 млн долларов с завода в Дебальцево. Предприятие расположено во временно оккупированной Донецкой области.

Quzhou Nova утверждают, что не занимаются импортом и экспортом медных слитков, а после данных от Reuters заявило, что не понимают этот документ.

"Трудно понять документ, поскольку у этого документа нет печати и подписи", — заявили представители китайской компании.

После полномасштабного вторжения России, Китай не вводил никаких ограничений на торговлю с РФ, однако США угрожали внести компании в черный список, которые будут нарушать санкции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Медведев похвалил скандальные заявления Виктора Орбана об Украине. Венгерский лидер заявил, что без финансирования ЕС война на Украине закончится.

Также "Комментарии" писал, что президент Бразилии, предлагавший отдать Крым России, едет в Китай для переговоров по Украине.



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Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/chinese-firm-imported-copper-russian-controlled-part-ukraine-data-2023-04-14/
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