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Китай назначил нового главу МИД: его предшественник исчез после встречи с россиянами

Лидер Китая Си Цзиньпин подписал указ о новом министре иностранных дел КНР. Его предшественник исчез из публичного пространства месяц назад.

сегодня, 15:36
Автор:
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Slava Kot
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Высший законодательный орган Китая на новой сессии проголосовал за назначение Ван новым министром иностранных дел КНР. Си Цзиньпин подписал указ об исполнении этого решения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание China Daily.

Китай назначил нового главу МИД: его предшественник исчез после встречи с россиянами

Новый министр МИД КНР Ван И. Фото из открытых источников


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Ван И раньше был главой Министерства иностранных дел КНР в период 2013-2022 годах. Одновременно с назначением нового руководителя МИД, его предшественник Цинь Ган был устранен. Судьба китайского Цинь Гана остается неизвестной.

Ган больше месяца не появляется на публике. Из-за его отсутствия глава МИД Британии Джеймс Клеверли объявил, что отложит свою поездку в КНР. Bloomberg ранее сообщал, что Ган скрылся из публичного пространства 25 июня. Тогда китайский глава МИД провел встречи с делегациями из России, Вьетнама и Шри-Ланки. Также Ган пропал из стенограмм брифингов МИД КНР.

Власти КНР указали, что Цинь Ган отсутствует на официальных мероприятиях из-за его физического состояния, однако не указали, что именно со здоровьем китайсього политика. На всех встречах в течение месяца отсутствия главы МИД его заменял теперь уже новый министр иностранных дел Китая Ван.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай реагирует на критику НАТО и предупреждает о "решительном ответе". В КНР ответили на критические заявления в сторону Китая, включенные в коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе.

Также "Комментарии" писали о реакции КНР на решение Соединенных Штатов прислать кассетные боеприпасы в Украину, которые будут применяться против россиян. В МИД Китая указали, что относятся к такому шагу США "сдержанно и осторожно".



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Источник: https://www.chinadaily.com.cn/a/202307/25/WS64bfa5ffa31035260b8186bd.html
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