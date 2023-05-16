logo

BTC/USD

27051.98

ETH/USD

1820.67

LTC/USD

89.85

USD/UAH

37.53

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Китай обратился в иностранные посольства: призывает забрать символику в поддержку Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай обратился в иностранные посольства: призывает забрать символику в поддержку Украины

В иностранные посольства в Пекине поступили сообщения с просьбой забрать символику из своих зданий.

сегодня, 16:43 comments1140
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Китай попросил иностранные посольства и международные организации, находящиеся на территории Пекина, не использовать стены своих зданий в целях "политической пропаганды". Вероятно, призыв касался украинской символики, которую начали активно размещать еще с начала российского вторжения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Kyodo.

Китай обратился в иностранные посольства: призывает забрать символику в поддержку Украины

Вывеска в посольстве Канады в Пекине. Фото: kyodo

После нападения России на территорию Украины многие иностранные посольства выразили свою солидарность к украинскому народу. Они начали вывешивать плакаты, баннеры, таблички и другие вывески с национальными символами Украины и надписями, призывающими к поддержке, в том числе с #StandWithUkraine.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Однако в Китае направили сообщения в иностранные посольства и организации на территории Пекина и попросили не использовать внешние стены для "политической пропаганды". Еще одной причиной указали "избежать потенциальных конфликтов между государствами".

Такой шаг возмутил дипломатических представителей из Европы и других континентов, которые не согласились выполнить просьбы китайских властей и оставили украинскую символику на своих зданиях. В частности, известно, что посольство Германии, Польши и Канады в Пекине поддерживают и выражают солидарность к Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль ответил на заявления Макрона о зависимости России от Китая.

Также "Комментарии" писали о негативной реакции Китая на предстоящее открытие офиса НАТО в Японии. Причиной открытия офиса НАТО на востоке Азии вызвало нападение России на территорию Украины, сравнимое с потенциальными агрессивными действиями Китая в будущем.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://english.kyodonews.net/news/2023/05/36cfa44f8bb4-china-urges-embassies-to-remove-signs-showing-support-for-ukraine.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!