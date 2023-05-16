Китай обратился в иностранные посольства: призывает забрать символику в поддержку Украины

Китай попросил иностранные посольства и международные организации, находящиеся на территории Пекина, не использовать стены своих зданий в целях "политической пропаганды". Вероятно, призыв касался украинской символики, которую начали активно размещать еще с начала российского вторжения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Kyodo.

Вывеска в посольстве Канады в Пекине. Фото: kyodo

После нападения России на территорию Украины многие иностранные посольства выразили свою солидарность к украинскому народу. Они начали вывешивать плакаты, баннеры, таблички и другие вывески с национальными символами Украины и надписями, призывающими к поддержке, в том числе с #StandWithUkraine.

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Однако в Китае направили сообщения в иностранные посольства и организации на территории Пекина и попросили не использовать внешние стены для "политической пропаганды". Еще одной причиной указали "избежать потенциальных конфликтов между государствами".

Такой шаг возмутил дипломатических представителей из Европы и других континентов, которые не согласились выполнить просьбы китайских властей и оставили украинскую символику на своих зданиях. В частности, известно, что посольство Германии, Польши и Канады в Пекине поддерживают и выражают солидарность к Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль ответил на заявления Макрона о зависимости России от Китая.

Также "Комментарии" писали о негативной реакции Китая на предстоящее открытие офиса НАТО в Японии. Причиной открытия офиса НАТО на востоке Азии вызвало нападение России на территорию Украины, сравнимое с потенциальными агрессивными действиями Китая в будущем.