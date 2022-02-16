От угроз до предложений: о чем Байден предупредил Россию в своем обращении по Украине

Президент США Джо Байден вечером 15 февраля выступил с обращения об угрозе нового вторжения России в Украину. О чем говорят основные тезисы выступления? Спектакль или реальную угрозу мы наблюдаем в последнее время? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Байден намекнул Москве – если РФ чего-то боится, мы готовы это обсуждать, но двери НАТО ни для кого закрывать не будем

Научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань отмечает:

"Я слышал оценки дипломатов – и наших, и зарубежных. Все говорят, что это – сильное обращение Байдена. Там есть все основные позиции, которых придерживается Украина. Это мощное предупреждение России. Но это и определенный шаг со стороны США навстречу РФ, учитывание ее интересов касательно безопасности. В хорошем смысле этого слова".

Эксперт акцентирует, что Байден подчеркнул: ни США, ни НАТО не собираются размещать ракеты в Украине. При этом в очередной раз напомнил, что Украина, безусловно, имеет право присоединиться к Альянсу. Но могут быть некие ограничения на развертывание арсенала НАТО в Украине.

"Такое есть в практике Альянса. Например, у Норвегии, являющейся его частью, есть принцип не размещения иностранных войск на своей территории в мирное время. Так что тут я увидел возможный намек со стороны Вашингтона – Москве. В стиле: если РФ чего-то боится, мы готовы это обсуждать. Но двери НАТО ни для кого закрывать не будем", – поясняет Алексей Гарань.

По его мнению, угроза, конечно, остается. Мы видим достаточно осторожные заявление со стороны американского президента и генсека НАТО касательно российских заявлений об отведении части войск от украинских границ. Ведь РФ может сейчас войска отводить, а через какое-то время – подводить в еще большем количестве. Как это было в прошлом году. Мы видели вчера хакерскую атаку на сайты украинского правительства и основных банков. Видели обращение Госдумы к президенту Путину с просьбой признания т.н. "ДНР" и "ЛНР" (что было резко осуждено на Западе, оценен как подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины).

"И мне кажется, что основная угроза как раз таки будет сейчас вокруг этого. Путин вновь поднял ставки. Он угрожает признанием "Л-ДНР". А потом скажет – хорошо, я не будут признавать, а на какие уступки пойдете вы? И для украинской власти это сейчас главная опасность, – уверен Алексей Гарань. – Запад боится прекращения Минского процесса. И РФ может этим шантажировать. И сейчас происходит смещение основных угроз: с угрозы прямого военного нападения – на шантаж россиянами Украины и Запада с целью получения уступок в рамках Минских соглашений. Мы уже услышали от канцлера ФРГ Шольца, что есть проекты трех законов об особом статусе, выборах и даже изменениях в Конституцию (не совсем понятно, есть ли они на самом деле). Вокруг этого и будет сейчас разворачиваться основная дипломатическая борьба. И нам необходимо быть бдительными. Команда Зеленского должна понимать угрозу. Президент очень беспокоится о своих рейтингах. И если он пойдет на неоправданные уступки Кремлю – это может привести не только к серьезному удару по рейтингу, но и к дестабилизации в Украине".

Байден дал понять, что воевать и проливать кровь за украинцев американцы не станут

Политолог, директор Департамента внутренней политики и коммуникации Украинского института политики Елена Броницкая обращает внимание, что в ходе своего обращения к нации связи с российской угрозой Украине, президент США настаивал, что такое вторжение таки возможно.

"С моей точки зрения, Джо Байден умело использует ситуацию в своих целях. И не только он. Мы наблюдаем постановочный демарш всех наших так называемых "партнеров", который в большей степени хотят за счет Украины принести бонусы своим странам, а также сохраниться у власти. У многих сейчас выборы. Во Франции – президентские (весной), в США – промежуточные в Сенат (осенью). А ситуация у демократов, правящих Штатами, мягко говоря, не лучшая… В принципе, ничего нового Байден не сказал, ибо подобные тезисы он повторяет, как мантру, снова и снова. В том числе о жестких санкциях в отношении России, если та предпримет движения эскалации", – отмечает Елена Броницкая.

Она подчеркивает, что среди санкций Байден также упомянул и "Северный поток-2". Мол, если что, то моментально будет прекращён его гипотетический запуск – и американцы смогут ощутить на себе рост цен на заправках.

"Но более всего потрясают его заявления, что воевать и проливать кровь за украинцев американцы не станут, – призналась эксперт. – Дескать, мы им оружие поставляем, вот и пусть сами разбираются в случае военного нападения. То есть, всё, как и раньше: нагнетание в других странах (ранее это были Грузия, Афганистан, теперь — Украина), чтобы решать свои предвыборные вопросы. Вот и сейчас Байден пытается предстать этаким голубем мира. Подчеркивает, что ещё есть время решить все мирным и дипломатическим путем, избежать деэскалации. Чтобы потом завить, что именно он своими переговорами и такого рода обращениями "спас" Украину от российской военной агрессии. При том, что прекрасно понимает – никакого вторжения не планировалось".

Елена Броницкая уверена, что для Украины сейчас как никогда важна скорейшая реализация Минских соглашений.

"Точка невозврата еще не пройдена. И долгожданный мир на Донбассе вполне возможен. Но если нынешнего президента Украины Зеленского не удастся заставить выполнять Минские соглашения, то нас ожидает катастрофа – война, разруха, колоссальны бедствия. Когда Зеленский был кандидатом в президенты, он обещал мир, говорит о готовности договариваться ради этого с кем угодно. И он уже давно мог реализовать мирные предложения одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука. Но Зеленский со своей гопкомпанией лишь внес еще больший раздор в народ, прикрывая этот разбрат фиговым листком Дня единения", – резюмирует эксперт.

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