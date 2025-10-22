Китай отреагировал на идею Трампа начать мирные переговоры по Украине

Китай выразил поддержку идее мирного урегулирования войны между Россией и Украиной, однако, традиционно воздержался от оценок роли агрессора и жертвы. В Пекине заявили, что политический диалог и консультации остаются единственным путем достижения продолжительного мира.

Спикер МИД КНР Го Цзякунь. Фото из открытых источников

Представитель МИД КНР Го Цзякунь во время брифинга прокомментировал совместное заявление лидеров Украины, ряда европейских стран и руководства ЕС, выразивших поддержку инициативе президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий и началу мирных переговоров на основе текущей линии столкновения.

"Позиция Китая в вопросе украинского кризиса последовательна и четка", — сказал Го Цзякунь, который традиционно для КНР назвал войну России против Украины "украинским кризисом".

По словам китайского представителя, Пекин оценивает мирные переговоры как единственный путь к окончанию войны.

"Мы надеемся, что соответствующие стороны достигнут справедливого и крепкого мирного соглашения, которое будет обязательным и приемлемым для всех привлеченных сторон, путем диалога и консультаций", — добавил спикер МИД КНР.

Хотя Китай официально заявляет о нейтралитете, он продолжает углублять экономические и политические связи с Россией. По данным аналитиков, именно китайская торговля, технологии и финансовые каналы помогают Москве обходить часть западных санкций и сохранять устойчивость экономики во время войны.

В то же время, Пекин отрицает любое участие в поддержке российской агрессии, настаивая, что его отношения с РФ являются "нормальным сотрудничеством между двумя суверенными государствами".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Китая на информацию о передаче разведданных в РФ для ударов по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Россия помогает Китаю готовиться к крупной военной операции.