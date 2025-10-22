Китай відреагував на ідею Трампа почати мирні переговори щодо України

Китай висловив підтримку ідеї мирного врегулювання війни між Росією та Україною, однак традиційно утримався від оцінок ролі агресора і жертви. У Пекіні заявили, що політичний діалог і консультації залишаються єдиним шляхом досягнення тривалого миру.

Речник МЗС КНР Го Цзякунь. Фото з відкритих джерел

Речник МЗС КНР Го Цзякунь під час брифінгу прокоментував спільну заяву лідерів України, низки європейських країн і керівництва ЄС, які висловили підтримку ініціативі президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій і початку мирних переговорів на основі поточної лінії зіткнення.

"Позиція Китаю в питанні української кризи є послідовною та чіткою", — сказав Го Цзякунь, який традиційно для КНР назвав війну Росії проти України "українською кризою".

За словами китайського представника, Пекін оцінює мирні переговори, як єдиний шлях до закінчення війни.

"Ми сподіваємося, що відповідні сторони досягнуть справедливої та міцної мирної угоди, яка буде обов’язковою і прийнятною для всіх залучених сторін, шляхом діалогу та консультацій", — додав речник МЗС КНР.

Хоча Китай офіційно заявляє про нейтралітет, він продовжує поглиблювати економічні та політичні зв’язки з Росією. За даними аналітиків, саме китайська торгівля, технології та фінансові канали допомагають Москві обходити частину західних санкцій і зберігати стійкість економіки під час війни.

Водночас Пекін заперечує будь-яку участь у підтримці російської агресії, наполягаючи, що його відносини з РФ є "нормальною співпрацею між двома суверенними державами".

