Китай отреагировал на критику Зеленского по поводу войны в Украине

Китай отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу отсутствия активной позиции Пекина в процессе урегулирования войны с Россией. В МИДе КНР уверяют, что страна поддерживает постоянный контакт со всеми сторонами конфликта и считает свою роль в мирных инициативах конструктивной.

Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото из открытых источников

Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь во время брифинга отреагировал на критику Зеленского из-за пассивности КНР в попытках закончить войну. Пекин ответил, что с начала полномасштабной войны поддерживает коммуникацию как с Украиной, так и с Россией.

"С самого начала "украинского кризиса" Китай поддерживает коммуникацию с соответствующими сторонами, включая Украину и Россию", – сказал Линь.

По его словам, Китай "работает над прекращением огня и способствует переговорам о мире", а эти усилия, как он утверждает, заметны для международного сообщества. В то же время, китайский дипломат не привел конкретных примеров результативного участия Пекина в мирном процессе.

Несмотря на это, Линь. подчеркнул, что Китай и дальше будет поддерживать инициативы, направленные на деэскалацию и политическое урегулирование войны.

"Китай поддерживает любые усилия, способствующие миру, и будет продолжать играть конструктивную роль в этом направлении", — добавил представитель МИД Китая.

Официальный Пекин продолжает декларировать нейтралитет по поводу российско-украинской войны, избегая прямого определения сторон конфликта. В 2023 году Китай пытался выступить посредником, направляя специального представителя в Киев, Москву и европейские столицы. Однако впоследствии эти усилия были свернуты.

