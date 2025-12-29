logo

BTC/USD

87943

ETH/USD

2970.93

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Китай отреагировал на критику Зеленского по поводу войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай отреагировал на критику Зеленского по поводу войны в Украине

Китай заявил о "конструктивной роли" в мирных переговорах по Украине, отвечая на критику президента Зеленского.

29 декабря 2025, 11:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Китай отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу отсутствия активной позиции Пекина в процессе урегулирования войны с Россией. В МИДе КНР уверяют, что страна поддерживает постоянный контакт со всеми сторонами конфликта и считает свою роль в мирных инициативах конструктивной.

Китай отреагировал на критику Зеленского по поводу войны в Украине

Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото из открытых источников

Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь во время брифинга отреагировал на критику Зеленского из-за пассивности КНР в попытках закончить войну. Пекин ответил, что с начала полномасштабной войны поддерживает коммуникацию как с Украиной, так и с Россией.

"С самого начала "украинского кризиса" Китай поддерживает коммуникацию с соответствующими сторонами, включая Украину и Россию", – сказал Линь.

По его словам, Китай "работает над прекращением огня и способствует переговорам о мире", а эти усилия, как он утверждает, заметны для международного сообщества. В то же время, китайский дипломат не привел конкретных примеров результативного участия Пекина в мирном процессе.

Несмотря на это, Линь. подчеркнул, что Китай и дальше будет поддерживать инициативы, направленные на деэскалацию и политическое урегулирование войны.

"Китай поддерживает любые усилия, способствующие миру, и будет продолжать играть конструктивную роль в этом направлении", — добавил представитель МИД Китая.

Официальный Пекин продолжает декларировать нейтралитет по поводу российско-украинской войны, избегая прямого определения сторон конфликта. В 2023 году Китай пытался выступить посредником, направляя специального представителя в Киев, Москву и европейские столицы. Однако впоследствии эти усилия были свернуты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай с угрозами отреагировал на заявление Зеленского о новых санкциях Украины против граждан КНР.

Также "Комментарии" писали, что Китай объявил о масштабной мобилизации военных вокруг Тайваня.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4074553-pekin-vidpoviv-na-kritiku-zelenskogo-kitaj-vidigrae-konstruktivnu-rol-u-peregovorah-pro-mir.html
Теги:

Новости

Все новости