Китай отреагировал на новые пошлины от Трампа: Пекин сделал предупреждение для США

Китай резко отреагировал на новые таможенные инициативы президента США Дональда Трампа, заявив о "полной оценке" решения Верховного суда США и призвал Вашингтон отказаться от односторонних торговых ограничений. В Министерстве торговли КНР отметили, что дальнейшая эскалация тарифной войны между США и Китаем вредна для обеих сторон и противоречит международным правилам.

Заявление Пекина прозвучало после того, как Верховный суд США признал незаконными так называемые "взаимные" тарифы, введенные администрацией Трампа. Однако уже через несколько часов после решения суда Трамп объявил о намерении с 24 февраля ввести новую 10-процентную пошлину на импорт в США из всех стран с последующим ее повышением до 15%.

"Односторонние тарифы США нарушают правила международной торговли и внутреннее законодательство США, и не отвечают интересам ни одной стороны. Сотрудничество между Китаем и Соединенными Штатами выгодно для обеих сторон, но война вредна", — заявили в Пекине.

В Китае добавили, что будут защищать свои интересы и будут реагировать на ситуацию, если она претерпевает изменения.

"Китай будет продолжать внимательно следить за этим и решительно защищать свои интересы", — заявили в Министерстве торговли.

Планируемые Трампом новые пошлины основываются на отдельном, но непроверенном законе, известном как Section 122, который позволяет устанавливать тарифы до 15%, но требует одобрения Конгресса для их продления после 150 дней. Ни один президент ранее не применял Section 122, и его использование может привести к дальнейшим юридическим проблемам.

