Китай відреагував на нові мита від Трампа: Пекін зробив попередження для США

Китай різко відреагував на нові митні ініціативи президента США Дональда Трампа, заявивши про "повну оцінку" рішення Верховного суду США та закликав Вашингтон відмовитися від односторонніх торгівельних обмежень. У Міністерстві торгівлі КНР наголосили, що подальша ескалація тарифної війни між США і Китаєм є шкідливою для обох сторін і суперечить міжнародним правилам.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото з відкритих джерел

Заява Пекіна пролунала після того, як Верховний суд США визнав незаконними так звані "взаємні" тарифи, запроваджені адміністрацією Трампа. Однак уже за кілька годин після рішення суду Трамп оголосив про намір з 24 лютого ввести нове 10-відсоткове мито на імпорт до США з усіх країн із подальшим його підвищенням до 15%.

"Односторонні тарифи США порушують правила міжнародної торгівлі та внутрішнє законодавство США, і не відповідають інтересам жодної сторони. Співпраця між Китаєм та Сполученими Штатами вигідна для обох сторін, але війна шкідлива", — заявили в Пекіні.

У Китаї додали, що будуть захищати свої інтереси та реагуватимуть на ситуацію, якщо вона зазнає змін.

"Китай продовжуватиме пильно стежити за цим і рішуче захищатиме свої інтереси", – заявили в Міністерстві торгівлі.

Заплановані Трампом нові мита ґрунтуються на окремому, але неперевіреному законі, відомому як Section 122, який дозволяє встановлювати тарифи до 15%, але вимагає схвалення Конгресу для їх продовження після 150 днів. Жоден президент раніше не застосовував Section 122, і його використання може призвести до подальших юридичних проблем.

