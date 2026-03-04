Китай отреагировал на новые угрозы Трампа

Китай резко отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о возможном прекращении торговли с Испанией из-за ее отказа предоставить американским военным доступ к авиабазам для операции против Ирана.

Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников

Представитель МИД КНР Мао Нин во время брифинга прокомментировала ситуацию с угрозами президента США другим странам, в том числе Испании. По ее словам, Пекин считает недопустимым использование экономических рычагов для вовлечения государств в военные конфликты.

"Международная торговля не должна превращаться в инструмент давления или оружие для политического принуждения одних стран выполнять требования других", – сказала Мао.

В Китае также заявили, что удары США и Израиля по Ирану, с точки зрения Пекина, нарушают международное право. По словам пресс-секретаря МИД КНР, принуждение союзников поддерживать такие действия Китай считает неприемлемым.

"Торговые связи между государствами не следует использовать как орудие политического принуждения", — добавила Мао Нин.

Напомним, что Трамп пригрозил полностью разорвать торговые отношения с Испанией после того, как Мадрид отказался разрешить использование своих баз для США в боевых действиях против Ирана. Премьер-министр Испании Педро Санчес в ответ подверг критике военную операцию США и призвал не "играть в российскую рулетку" с безопасностью миллионов людей.

