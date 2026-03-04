logo

Китай отреагировал на новые угрозы Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай отреагировал на новые угрозы Трампа

Китай раскритиковал угрозы Трампа, что США могут разорвать торговлю с Испанией из-за Ирана.

4 марта 2026, 15:02
Автор:
avatar

Slava Kot

Китай резко отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о возможном прекращении торговли с Испанией из-за ее отказа предоставить американским военным доступ к авиабазам для операции против Ирана.

Китай отреагировал на новые угрозы Трампа

Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников

Представитель МИД КНР Мао Нин во время брифинга прокомментировала ситуацию с угрозами президента США другим странам, в том числе Испании. По ее словам, Пекин считает недопустимым использование экономических рычагов для вовлечения государств в военные конфликты.

"Международная торговля не должна превращаться в инструмент давления или оружие для политического принуждения одних стран выполнять требования других", – сказала Мао.

В Китае также заявили, что удары США и Израиля по Ирану, с точки зрения Пекина, нарушают международное право. По словам пресс-секретаря МИД КНР, принуждение союзников поддерживать такие действия Китай считает неприемлемым.

"Торговые связи между государствами не следует использовать как орудие политического принуждения", — добавила Мао Нин.

Напомним, что Трамп пригрозил полностью разорвать торговые отношения с Испанией после того, как Мадрид отказался разрешить использование своих баз для США в боевых действиях против Ирана. Премьер-министр Испании Педро Санчес в ответ подверг критике военную операцию США и призвал не "играть в российскую рулетку" с безопасностью миллионов людей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Испания резко ответила на угрозы Трампа о возможности разорвать все экономические связи.

Также "Комментарии" писали, что в США подвергли сомнению психическое состояние Трампа после начала военной операции против Ирана.



Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/4097936-kitaj-zasudiv-pogrozi-ssa-rozirvati-torgivlu-z-ispanieu-cerez-iran.html
