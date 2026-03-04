logo_ukra

У США поставили під сумнів психічний стан Трампа

Марджорі Тейлор Грін розкритикувала Дональда Трампа через удари по Ірану.

4 березня 2026, 11:30
Ексчленкиня Палати представників Марджорі Тейлор Грін публічно поставила під сумнів психологічний стан президента США Дональда Трампа через військову операцію проти Ірану. За її словами, Трамп зрадив своїх прихильників почавши військові дії на Близькому Сході.

У США поставили під сумнів психічний стан Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Марджорі Тейлор Грін в ефірі програми Меган Келлі на SiriusXM розкритикувала Трампа за військові дії в Ірані та засумнівалася в адекватності президента США.

"Я хочу поставити серйозне питання: що в нього в голові? Який його психічний стан, якщо він не думає, що потрапить до раю, а він вже людина наприкінці, він у четвертій чверті, він наприкінці свого життя", — сказала Грін.

Грін пригадала, що Трамп під час передвиборчої кампанії різко засуджував війни США за кордоном і обіцяв уникати зміни режимів в інших країнах. Однак тепер американський політик діє іншим чином.

"Я хочу запитати, що відбувається з людиною, яку я підтримувала, яку підтримували ви, людиною, яка засудила те, що сталося в Іраку, людиною, яка сказала: "Більше жодних війн за кордоном", "Більше жодної зміни режиму?", — зауважила Грін.

Політикиня нагадала, що подібні обіцянки звучали також від інших членів команди Трампа, зокрема Джей Ді Венса та Тулсі Габбард. Але через рік з моменту обрання Трампа президентом, за словами Грін, "ми знову у чортовій війні, американські солдати гинуть".

Останнім часом Марджорі Тейлор Грін дедалі частіше дистанціюється від Трампа. Раніше вона назвала його гасло "Зробимо Америку знову великою" таким, що не виправдало очікувань, а минулого тижня розкритикувала масштабні удари по Ірану у дописі в соцмережі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США ширяться меми з закликом відправити сина Трампа на війну. Це відбувається на фоні того, що Пентагон назвав імена перших загиблих військових США у війні з Іраном.

Також "Коментарі" писали про те, чому поведінка Трампа стала неадекватною. Лікар вказав на можливий діагноз президента США.



Джерело: https://thehill.com/policy/defense/5764539-greene-criticizes-trump-iran-strikes/
