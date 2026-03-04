logo_ukra

Головна Новини Світ ЄС Іспанія різко відповіла на погрози Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

Іспанія різко відповіла на погрози Трампа

Мадрид різко відреагував на заяви Дональда Трампа про припинення торгівлі між США та Іспанією.

4 березня 2026, 09:23
Автор:
avatar

Slava Kot

Уряд Іспанії відреагував на заяви президента США Дональда Трампа розірвати всі економічні зв’язки через відмову Мадрида допомагати в американській військовій операції проти Ірану. В Офісі прем'єр-міністра Іспанії нагадали США, що торгівельну політику не визначають окремі держави-члени ЄС, тому Білий дім не може переглядати торгівельні відносини лише з Іспанією. 

Іспанія різко відповіла на погрози Трампа

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Фото: depositphotos.com

Як повідомляє El País, вже за годину після заяв Трампа уряд Іспанії виступив із відповіддю.

"Іспанія є ключовим членом НАТО, виконує свої зобов'язання… вона також є основною експортною силою в рамках ЄС та надійним торгівельним партнером для 195 країн світу, включаючи США. Якщо адміністрація США бажає переглянути ці відносини, вона повинна зробити це, поважаючи автономію приватних компаній, міжнародне право та двосторонні угоди між Європейським Союзом та США", — йдеться в заяві. 

Друга віцепрезидентка Іспанії Йоланда Діас ще різкіше відреагувала на погрози Трампа.

"Іспанія не прийме шантажу чи лекцій від країни-агресора. Ми — країна миру. Якщо Сполучені Штати хочуть мати союзника, вони повинні почати з поваги до нашого суверенітету та міжнародного права", — написала Діас у Bluesky.

Нагадаємо, що причиною конфлікту стала відмова Мадрида підтримати військову операцію США проти Ірану та дозвіл на використання стратегічних баз. У відповідь Трамп заявив про можливість ембарго та повного припинення торгівлі з Іспанією. Однак, як пише El País, у Мадриді сподіваються, що ці погрози не матимуть практичних наслідків, як і попередні заяви про запровадження тарифів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп пояснив Конгресу причини військової операції США проти Ірану.

Також "Коментарі" писали про те, чому США та Ізраїль можуть програти війну проти Ірану.



Джерело: https://elpais.com/espana/2026-03-03/trump-espana-es-un-socio-terrible-cortaremos-nuestro-comercio-con-ella.html
