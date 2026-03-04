Іспанія різко відповіла на погрози Трампа

Рубрики
Уряд Іспанії відреагував на заяви президента США Дональда Трампа розірвати всі економічні зв’язки через відмову Мадрида допомагати в американській військовій операції проти Ірану. В Офісі прем'єр-міністра Іспанії нагадали США, що торгівельну політику не визначають окремі держави-члени ЄС, тому Білий дім не може переглядати торгівельні відносини лише з Іспанією.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Фото: depositphotos.com
Як повідомляє El País, вже за годину після заяв Трампа уряд Іспанії виступив із відповіддю.
Друга віцепрезидентка Іспанії Йоланда Діас ще різкіше відреагувала на погрози Трампа.
Нагадаємо, що причиною конфлікту стала відмова Мадрида підтримати військову операцію США проти Ірану та дозвіл на використання стратегічних баз. У відповідь Трамп заявив про можливість ембарго та повного припинення торгівлі з Іспанією. Однак, як пише El País, у Мадриді сподіваються, що ці погрози не матимуть практичних наслідків, як і попередні заяви про запровадження тарифів.
