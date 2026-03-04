logo_ukra

Китай відреагував на нові погрози Трампа

Китай розкритикував погрози Трампа, що США може розірвати торгівлю з Іспанією через Іран.

4 березня 2026, 15:02
Автор:
Slava Kot

Китай різко відреагував на заяви президента США Дональда Трампа про можливе припинення торгівлі з Іспанією через її відмову надати американським військовим доступ до авіабаз для операції проти Ірану.

Китай відреагував на нові погрози Трампа

Речниця МЗС КНР Мао Нін. Фото з відкритих джерел

Речниця МЗС КНР Мао Нін під час брифінгу прокоментувала ситуацію з погрозами президента США іншим країнам, зокрема Іспанії. За її словами, Пекін вважає неприпустимим використання економічних важелів для втягування держав у воєнні конфлікти.

"Міжнародна торгівля не повинна перетворюватись на інструмент тиску чи зброю для політичного примусу одних країн виконувати вимоги інших", – сказала Мао.

У Китаї також заявили, що удари США та Ізраїлю по Ірану, з точки зору Пекіна, порушують міжнародне право. За словами речниці МЗС КНР, примушування союзників підтримувати такі дії Китай вважає неприйнятним.

"Торгові зв’язки між державами не слід використовувати як знаряддя політичного примусу", — додала Мао Нін.

Нагадаємо, що Трамп пригрозив повністю розірвати торгівельні відносини з Іспанією після того, як Мадрид відмовився дозволити використання своїх баз для США у бойових діях проти Ірану. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у відповідь розкритикував військову операцію США та закликав не "грати в російську рулетку" з безпекою мільйонів людей.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Іспанія різко відповіла на погрози Трампа щодо можливості розірвати усі економічні зв'язки.

Також "Коментарі" писали, що у США поставили під сумнів психічний стан Трампа після початку військової операції проти Ірану.



