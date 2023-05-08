Китай отреагировал на потенциальные санкции ЕС, которые будут применены из-за сотрудничества с Россией

Министерство иностранных дел Китая заявило, что выступает против любых мер против торговли из-за отношений с Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.



Спикер МИД Китая Ван Вэньбинь. Фото из открытых источников

Европейский Союз предлагает ввести санкции против китайских компаний, которые, вероятно, причастны к продаже товаров в Россию. Именно эти товары потом попадают на оборонные предприятия РФ, а затем используются против украинских военных.

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"Мы приняли во внимание соответствующие сообщения. Китай решительно выступает против незаконных санкций или долгосрочной юрисдикции над Китаем из-за китайско-российского сотрудничества", — заявил спикер министерства иностранных дел Ван Вэньбинь во время своего регулярного брифинга.

Напомним, что 7 мая появилась информация, что Евросоюз планирует ввести санкции за сотрудничество с Россией против семи китайских компаний, которые могли поставлять технологии для изготовления оружия против Украины. Для принятия окончательного решения о включении мер по запрету компаний из Китая в 11 пакете санкций требуется одобрение всех 27 членов ЕС

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России снизился рейтинг одобрения глобального лидерства, а также резко выросли показатели неодобрения лидерства Российской Федерации. Китай тоже постепенно теряет позиции.

Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на атаку дронов на Кремль, которую в администрации президента Российской Федерации называют покушением на жизнь Владимира Путина. Кроме того, россияне обвиняют Украину в этой атаке двумя беспилотниками.