Китай отреагировал на российские обстрелы Украины посреди морозной зимы
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай отреагировал на российские обстрелы Украины посреди морозной зимы

Китай призвал избегать эскалации войны после российских обстрелов Украины зимой и пообещал "конструктивную роль".

29 января 2026, 11:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Китай призвал стороны российско-украинской войны избегать эскалации боевых действий на фоне массированных обстрелов Россией украинской критической инфраструктуры в условиях сильных морозов. Соответствующее заявление сделал спикер Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь во время брифинга, отвечая на запрос украинских журналистов.

Китай отреагировал на российские обстрелы Украины посреди морозной зимы

Спикер МИД КНР Го Цзякунь. Фото из открытых источников

Го Цзякунь повторил стандартные заявления Китая по поводу войны в Украине с призывом придерживаться трех ключевых принципов, которые продвигает Пекин. В Китае при этом традиционно избегают прямой формулировки "война", используя термин "украинский кризис".

"Китай неизменно призывает все стороны придерживаться трех принципов для уменьшения напряженности и создания условий политического урегулирования "украинского кризиса". В частности, избегать расширения фронта, воздерживаться от эскалации боевых действий и не раздувать пламя конфликта", — сказал представитель МИД КНР.

Комментируя удары России по энергетическим объектам и риски масштабной гуманитарной катастрофы в украинских городах зимой спикер МИД КНР сказал, что Китай "по-своему" влияет на ситуацию.

"Китай будет продолжать по-своему играть конструктивную роль для облегчения гуманитарной ситуации в Украине", – заявил Го Цзякунь.

Пекин и дальше декларирует нейтралитет в российско-украинской войне, публично не называя Россию агрессором и избегая осуждения обстрелов гражданской инфраструктуры. Фактическая роль Китая сводится к дипломатическим призывам к абстрактным "сторонам конфликта", без активных практических шагов для прекращения войны или защиты гражданского населения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай помогает РФ производить одну из самых смертоносных ракет.

Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на критику Зеленского по поводу войны в Украине.



Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4085535-kitaj-obicae-posvoemu-polegsuvati-gumanitarnu-situaciu-v-ukraini.html
