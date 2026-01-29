Китай отреагировал на российские обстрелы Украины посреди морозной зимы

Рубрики
Китай призвал стороны российско-украинской войны избегать эскалации боевых действий на фоне массированных обстрелов Россией украинской критической инфраструктуры в условиях сильных морозов. Соответствующее заявление сделал спикер Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь во время брифинга, отвечая на запрос украинских журналистов.
Спикер МИД КНР Го Цзякунь. Фото из открытых источников
Го Цзякунь повторил стандартные заявления Китая по поводу войны в Украине с призывом придерживаться трех ключевых принципов, которые продвигает Пекин. В Китае при этом традиционно избегают прямой формулировки "война", используя термин "украинский кризис".
Комментируя удары России по энергетическим объектам и риски масштабной гуманитарной катастрофы в украинских городах зимой спикер МИД КНР сказал, что Китай "по-своему" влияет на ситуацию.
Пекин и дальше декларирует нейтралитет в российско-украинской войне, публично не называя Россию агрессором и избегая осуждения обстрелов гражданской инфраструктуры. Фактическая роль Китая сводится к дипломатическим призывам к абстрактным "сторонам конфликта", без активных практических шагов для прекращения войны или защиты гражданского населения.
