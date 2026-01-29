Китай відреагував на російські обстріли України посеред морозної зими

Китай закликав сторони російсько-української війни уникати ескалації бойових дій на тлі масованих обстрілів Росією української критичної інфраструктури в умовах сильних морозів. Відповідну заяву зробив речник Міністерства закордонних справ КНР Го Цзякунь під час брифінгу, відповідаючи на запит українських журналістів.

Речник МЗС КНР Го Цзякунь. Фото з відкритих джерел

Го Цзякунь повторив стандартні заяви Китаю щодо війни в Україні з закликом дотримуватися трьох ключових принципів, які просуває Пекін. У Китаї при цьому традиційно уникають прямого формулювання "війна", використовуючи термін "українська криза".

"Китай незмінно закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів для зменшення напруженості та створення умов політичного врегулювання "української кризи". Зокрема, уникати розширення фронту, утримуватись від ескалації бойових дій та не роздмухувати полум’я конфлікту", — сказав речник МЗС КНР.

Коментуючи удари Росії по енергетичних об’єктах і ризики масштабної гуманітарної катастрофи в українських містах узимку речник МЗС КНР сказав, що Китай "по-своєму" впливає на ситуацію.

"Китай продовжуватиме по-своєму відігравати конструктивну роль для полегшення гуманітарної ситуації в Україні", — заявив Го Цзякунь.

Пекін і надалі декларує нейтралітет у російсько-українській війні, публічно не називаючи Росію агресором і уникаючи засудження обстрілів цивільної інфраструктури. Фактична роль Китаю зводиться до дипломатичних закликів до абстрактних "сторін конфлікту", без активних практичних кроків для припинення війни чи захисту цивільного населення.

