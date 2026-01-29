logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.77

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Китай Китай відреагував на російські обстріли України посеред морозної зими
commentss НОВИНИ Всі новини

Китай відреагував на російські обстріли України посеред морозної зими

Китай закликав уникати ескалації війни після російських обстрілів України взимку та пообіцяв "конструктивну роль".

29 січня 2026, 11:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Китай закликав сторони російсько-української війни уникати ескалації бойових дій на тлі масованих обстрілів Росією української критичної інфраструктури в умовах сильних морозів. Відповідну заяву зробив речник Міністерства закордонних справ КНР Го Цзякунь під час брифінгу, відповідаючи на запит українських журналістів.

Китай відреагував на російські обстріли України посеред морозної зими

Речник МЗС КНР Го Цзякунь. Фото з відкритих джерел

Го Цзякунь повторив стандартні заяви Китаю щодо війни в Україні з закликом дотримуватися трьох ключових принципів, які просуває Пекін. У Китаї при цьому традиційно уникають прямого формулювання "війна", використовуючи термін "українська криза".

"Китай незмінно закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів для зменшення напруженості та створення умов політичного врегулювання "української кризи". Зокрема, уникати розширення фронту, утримуватись від ескалації бойових дій та не роздмухувати полум’я конфлікту", — сказав речник МЗС КНР.

Коментуючи удари Росії по енергетичних об’єктах і ризики масштабної гуманітарної катастрофи в українських містах узимку речник МЗС КНР сказав, що Китай "по-своєму" впливає на ситуацію.

"Китай продовжуватиме по-своєму відігравати конструктивну роль для полегшення гуманітарної ситуації в Україні", — заявив Го Цзякунь.

Пекін і надалі декларує нейтралітет у російсько-українській війні, публічно не називаючи Росію агресором і уникаючи засудження обстрілів цивільної інфраструктури. Фактична роль Китаю зводиться до дипломатичних закликів до абстрактних "сторін конфлікту", без активних практичних кроків для припинення війни чи захисту цивільного населення.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Китай допомагає РФ виробляти одну з найсмертоносніших ракет.

Також "Коментарі" писали, що Китай відреагував на критику Зеленського щодо війни в Україні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4085535-kitaj-obicae-posvoemu-polegsuvati-gumanitarnu-situaciu-v-ukraini.html
Теги:

Новини

Всі новини