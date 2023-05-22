Китай отреагировал на участие Зеленского на саммите G7

МИД Китая отреагировал на приезд президента Украины в Японию, где состоялся саммит G7. В Китае заявляют, что позиции КНР по решению войны в Украине остаются последовательными. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.



Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников

Министерство иностранных дел Китая отметило участие Владимира Зеленского на самом идти Группы Семи.

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"Мы заметили, что президент Зеленский принимал участие в саммите G7. Позиция Китая относительно украинского кризиса последовательна. Мы всегда считаем, что кризис должен быть решен политическим путем диалога и консультаций", – заявила представитель МИД Китая Мао Нин.

Мао Нин добавила, что Китай надеется на вовлеченность G7 в решение войны в Украине, которые смогут сыграть конструктивную роль в урегулировании ситуации.

Напомним, что несмотря на тесные экономические связи с Россией, Китай пытается показать себя нейтральным миротворцем. Однако большинство аналитиков подчеркивают, что сомневаются в усилиях Китая способствовать подлинному миру и конечному результату решения войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай обратился в иностранные посольства в Пекине и призывает забрать символику из домов дипломатических учреждений в поддержку Украины. В письмах, которые получили посольства, речь шла о том, что такие знаки расцениваются как "политическая пропаганда". Большинство посольств проигнорировали письма КНР, в частности, посольство Германии, Польши, Канады и оставили украинские символы на своих зданиях.

Также "Комментарии" писали, что спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова президента Франции, указавшего на зависимость России от Китая.