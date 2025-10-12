Китай отреагировал на угрозы Трампа: что заявили в Пекине

Китай призвал Соединенные Штаты не прибегать к "угрозам и давлению" после заявления Дональда Трампа о возможном введении 100-процентных пошлин на китайские товары. В Пекине уверяют, что дальнейшая эскалация лишь повредит глобальной экономике и призывает Вашингтон вернуться к переговорам.

Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Министерство торговли Китая назвало свои недавние шаги "вынужденными оборонительными действиями", в частности, речь идет о введении портовых сборов для американских судов, расследовании против Qualcomm Inc. и ограничения на экспорт редкоземельных элементов.

"Постоянные угрозы пошлинами не помогут нормализовать отношения с Китаем. Мы призываем США поскорее исправить свою неправильную практику", — говорится в официальном заявлении китайского министерства.

Пекин отметил, что его меры не преследуют цель блокировать американский бизнес, а направлены на обеспечение национальной безопасности и стабильности глобальных цепей поставок. По словам представителей правительства КНР, решения принимались с учетом возможных экономических последствий и Китай готов продолжать диалог с Вашингтоном.

11 октября президент США Дональд Трамп объявил о намерении с 1 ноября ввести дополнительные тарифы в размере 100% против китайских товаров, а также ввести экспортный контроль на критически важное программное обеспечение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай принял жесткое решение перед переговорами с США.

Также "Комментарии" писали, что The Washington Post пишет о том, что Китай может проиграть гонку с США из-за стремительного снижения численности населения.