Китай відреагував на погрози Трампа: що заявили у Пекіні
Китай відреагував на погрози Трампа: що заявили у Пекіні

Китай закликав США припинити погрози новими митами після заяв Трампа про 100% тарифи. У Пекіні наголосили, що готові до переговорів, але не під тиском.

12 жовтня 2025, 15:10
Slava Kot

Китай закликав Сполучені Штати не вдаватися до "погроз і тиску" після заяви Дональда Трампа про можливе введення 100-відсоткових мит на китайські товари. У Пекіні запевняють, що подальша ескалація лише зашкодить глобальній економіці та закликають Вашингтон повернутися до переговорів.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото з відкритих джерел

Міністерство торгівлі Китаю назвало свої нещодавні кроки "вимушеними оборонними діями", зокрема йдеться про введення портових зборів для американських суден, розслідування проти Qualcomm Inc. та обмеження на експорт рідкісноземельний елементів.

"Постійні погрози митами не допоможуть нормалізувати відносини з Китаєм. Ми закликаємо США якомога швидше виправити свою неправильну практику", — йдеться в офіційній заяві китайського міністерства.

Пекін зауважив, що його заходи не мають на меті блокувати американський бізнес, а спрямовані на забезпечення національної безпеки та стабільності глобальних ланцюгів постачання. За словами представників уряду КНР, рішення ухвалювалися з урахуванням можливих економічних наслідків, і Китай готовий продовжувати діалог із Вашингтоном.

11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про намір з 1 листопада запровадити додаткові тарифи у розмірі 100% проти китайських товарів, а також запровадити експортний контроль на критично важливе програмне забезпечення.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Китай ухвалив жорстке рішення перед переговорами із США.

Також "Коментарі" писали, що The Washington Post пише про те, що Китай може програти гонку зі США через стрімке зниження кількості населення.



Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-12/china-calls-on-us-to-return-to-negotiations-over-trade-issues?srnd=homepage-europe
