Китай отреагировал на угрозы Трампа в отношении Гренландии
Китай отреагировал на угрозы Трампа в отношении Гренландии

Китай призвал США прекратить использовать "китайскую угрозу" как повод для давления на Гренландию.

19 января 2026, 11:26
Китай выступил с резкой реакцией на недавние заявления президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии и возможных торговых санкций против европейских стран. В Пекине призвали Вашингтон прекратить использовать так называемую "китайскую угрозу" как инструмент для продвижения своих геополитических интересов.

Китай отреагировал на угрозы Трампа в отношении Гренландии

Спикер МИД КНР Го Цзякунь. Фото из открытых источников

Представитель МИД КНР Го Цзякунь во время регулярного брифинга для прессы прокомментировал заявления Трампа по Гренландии. По его словам, международный порядок должен основываться на принципах Устава ООН и международного права, а не на одностороннем давлении или экономических угрозах.

"Мы призываем Соединенные Штаты прекратить использовать так называемую "китайскую угрозу" как повод для достижения эгоистических интересов", — сказал Цзякунь.

Спикер МИД КНР добавил, что Китай последовательно придерживается этой позиции по вопросу Гренландии и неоднократно заявлял об этом ранее.

Заявление Пекина прозвучало в ответ на слова Трампа о намерении США ввести с 1 февраля 10-процентные пошлины на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Кроме того, тарифы могут вырасти до 25% с июня, если не будет достигнута договоренность о "приобретении" Гренландии Соединенными Штатами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп объяснил претензии США на Гренландию бездействием Дании и пригрозил Европе пошлинами из-за поддержки острова.

Также "Комментарии" писали, что Трамп прислал странное письмо премьеру Норвегии. В нем американский лидер жалуется, что не получил Нобелевскую премию мира и потребовал получить Гренландию.



Источник: https://english.news.cn/20260119/57899ee8d43345ddbfa222828ec1d0a4/c.html
