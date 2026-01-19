Трамп надіслав дивного листа прем'єру Норвегії

Рубрики
Американський журналіст Нік Шифрін оприлюднив лист, який, за його словами, президент США Дональд Трамп надіслав прем’єр-міністру Норвегії Йонасу Гар Стере. Документ поєднує особисті претензії американського лідера із жорсткою геополітичною риторикою щодо Гренландії.
Дональд Трамп
У листі Трамп нарікає на те, що не отримав Нобелівську премію миру і вказує, що більше не планує "думати виключно про мир". Натомість американський лідер говорить, що керуватиметься насамперед інтересами США.
У продовженні листа Трамп заявив про претензії на Гренландію та критикує Данію, яка володіє островом. За його словами, НАТО тепер має віддати США найбільший у світі острів.
Наразі автентичність листа офіційно не підтверджена. Білий дім не коментував ситуацію.
