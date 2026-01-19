Трамп надіслав дивного листа прем'єру Норвегії

Американський журналіст Нік Шифрін оприлюднив лист, який, за його словами, президент США Дональд Трамп надіслав прем’єр-міністру Норвегії Йонасу Гар Стере. Документ поєднує особисті претензії американського лідера із жорсткою геополітичною риторикою щодо Гренландії.

Дональд Трамп

У листі Трамп нарікає на те, що не отримав Нобелівську премію миру і вказує, що більше не планує "думати виключно про мир". Натомість американський лідер говорить, що керуватиметься насамперед інтересами США.

"Шановний Йонасе! Враховуючи, що Ваша країна вирішила не давати мені Нобелівську премію миру за зупинення 8+ війн, я більше не відчуваю зобов'язання думати виключно про мир, хоча він завжди буде домінуючим, але тепер можу думати про те, що добре і належно для США", — пише Трамп.

У продовженні листа Трамп заявив про претензії на Гренландію та критикує Данію, яка володіє островом. За його словами, НАТО тепер має віддати США найбільший у світі острів.

"Данія не може захистити цю землю від Росії чи Китаю, і чому вони взагалі мають "право власності"? Я зробив для НАТО більше, ніж будь-яка інша людина… тепер НАТО має щось зробити для Сполучених Штатів. Світ не безпечний, якщо ми не маємо повного та тотального контролю над Гренландією", — пише Трамп, однак не вказує, що саме він зробив для НАТО.

Наразі автентичність листа офіційно не підтверджена. Білий дім не коментував ситуацію.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп зробив нову заяву про Гренландію та пояснив претензії США.

Також "Коментарі" писали, що вісім країн, яким Трамп висунув ультиматум по Гренландії, виступили з заявою.