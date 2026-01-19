Трамп зробив нову заяву про Гренландію: як пояснив претензії США

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо Гренландії, знову поставивши під сумнів здатність Данії забезпечити безпеку острова. За його словами, Копенгаген протягом десятиліть ігнорував застереження НАТО щодо "російської загрози", а тому Сполучені Штати готові взяти ініціативу у свої руки.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп в дописі в соціальній мережі Truth Social заявив, що Альянс нібито роками наполягав на необхідності посилення захисту Гренландії.

"НАТО вже 20 років говорить Данії, що "ви повинні відвести російську загрозу від Гренландії". На жаль, Данія не змогла нічого з цим зробити", — написав Трамп без уточнення, у чому саме полягає загроза з боку Росії для території, яка перебуває під колективною обороною НАТО.

Також американський лідер додав, що "тепер настав час, і це буде зроблено". Однак не вказав, що саме планує робити США щодо найбільшого у світі острова. Раніше американський лідер уже озвучував ідею "купівлі Гренландії", аргументуючи це її стратегічним значенням в Арктиці та необхідністю стримування Росії і Китаю.

Крім того, Трамп висунув жорсткий економічний ультиматум країнам Європи, які публічно підтримали Данію. За його словами, США готові запровадити 10-відсоткові мита для восьми країн Європи, які діятимуть доти, доки не буде досягнуто домовленості щодо Гренландії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Макрон запропонує використати "торгову базуку" ЄС у відповідь на ультиматум Трампа.

Також "Коментарі" писали, що усі вісім країн, яким Трамп висунув ультиматум по Гренландії, виступили з заявою.