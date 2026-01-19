logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп зробив нову заяву про Гренландію: як пояснив претензії США
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп зробив нову заяву про Гренландію: як пояснив претензії США

Дональд Трамп пояснив претензії США на Гренландію бездіяльністю Данії та пригрозив Європі митами через підтримку острова.

19 січня 2026, 08:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо Гренландії, знову поставивши під сумнів здатність Данії забезпечити безпеку острова. За його словами, Копенгаген протягом десятиліть ігнорував застереження НАТО щодо "російської загрози", а тому Сполучені Штати готові взяти ініціативу у свої руки.

Трамп зробив нову заяву про Гренландію: як пояснив претензії США

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп в дописі в соціальній мережі Truth Social заявив, що Альянс нібито роками наполягав на необхідності посилення захисту Гренландії.

"НАТО вже 20 років говорить Данії, що "ви повинні відвести російську загрозу від Гренландії". На жаль, Данія не змогла нічого з цим зробити", — написав Трамп без уточнення, у чому саме полягає загроза з боку Росії для території, яка перебуває під колективною обороною НАТО.

Також американський лідер додав, що "тепер настав час, і це буде зроблено". Однак не вказав, що саме планує робити США щодо найбільшого у світі острова. Раніше американський лідер уже озвучував ідею "купівлі Гренландії", аргументуючи це її стратегічним значенням в Арктиці та необхідністю стримування Росії і Китаю.

Крім того, Трамп висунув жорсткий економічний ультиматум країнам Європи, які публічно підтримали Данію. За його словами, США готові запровадити 10-відсоткові мита для восьми країн Європи, які діятимуть доти, доки не буде досягнуто домовленості щодо Гренландії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Макрон запропонує використати "торгову базуку" ЄС у відповідь на ультиматум Трампа.

Також "Коментарі" писали, що усі вісім країн, яким Трамп висунув ультиматум по Гренландії, виступили з заявою.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/115919803174585205
Теги:

Новини

Всі новини