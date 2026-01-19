logo_ukra

Китай відреагував на погрози Трампа щодо Гренландії
НОВИНИ

Китай відреагував на погрози Трампа щодо Гренландії

Китай закликав США припинити використовувати "китайську загрозу" як привід для тиску на Гренландію.

19 січня 2026, 11:26
Автор:
avatar

Slava Kot

Китай виступив з різкою реакцією на нещодавні заяви президента США Дональда Трампа щодо Гренландії та можливих торговельних санкцій проти європейських країн. У Пекіні закликали Вашингтон припинити використовувати так звану "китайську загрозу" як інструмент для просування власних геополітичних інтересів.

Китай відреагував на погрози Трампа щодо Гренландії

Речник МЗС КНР Го Цзякунь. Фото з відкритих джерел

Речник МЗС КНР Го Цзякунь під час регулярного брифінгу для преси прокоментував заяви Трампа щодо Гренландії.  За його словами, міжнародний порядок має ґрунтуватися на принципах Статуту ООН та міжнародного права, а не на односторонньому тиску чи економічних погрозах. 

"Ми закликаємо Сполучені Штати припинити використовувати так звану "китайську загрозу" як привід для досягнення егоїстичних інтересів", — сказав Цзякунь.

Спікер МЗС КНР додав, що Китай послідовно дотримується цієї позиції у питанні Гренландії та неодноразово заявляв про це раніше.

Заява Пекіна пролунала у відповідь на слова Трампа про намір США запровадити з 1 лютого 10-відсоткові мита на товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії. Крім того, тарифи можуть зрости до 25% з червня, якщо не буде досягнуто домовленості щодо "придбання" Гренландії Сполученими Штатами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп пояснив претензії США на Гренландію бездіяльністю Данії та пригрозив Європі митами через підтримку острова.

Також "Коментарі" писали, що Трамп надіслав дивного листа прем'єру Норвегії. У ньому американський лідер скаржиться, що не отримав Нобелівську премію миру та вимагає отримати Гренландію.



Джерело: https://english.news.cn/20260119/57899ee8d43345ddbfa222828ec1d0a4/c.html
