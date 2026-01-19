Китай відреагував на погрози Трампа щодо Гренландії

Китай виступив з різкою реакцією на нещодавні заяви президента США Дональда Трампа щодо Гренландії та можливих торговельних санкцій проти європейських країн. У Пекіні закликали Вашингтон припинити використовувати так звану "китайську загрозу" як інструмент для просування власних геополітичних інтересів.

Речник МЗС КНР Го Цзякунь під час регулярного брифінгу для преси прокоментував заяви Трампа щодо Гренландії. За його словами, міжнародний порядок має ґрунтуватися на принципах Статуту ООН та міжнародного права, а не на односторонньому тиску чи економічних погрозах.

"Ми закликаємо Сполучені Штати припинити використовувати так звану "китайську загрозу" як привід для досягнення егоїстичних інтересів", — сказав Цзякунь.

Спікер МЗС КНР додав, що Китай послідовно дотримується цієї позиції у питанні Гренландії та неодноразово заявляв про це раніше.

Заява Пекіна пролунала у відповідь на слова Трампа про намір США запровадити з 1 лютого 10-відсоткові мита на товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії. Крім того, тарифи можуть зрости до 25% з червня, якщо не буде досягнуто домовленості щодо "придбання" Гренландії Сполученими Штатами.

