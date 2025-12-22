Китай отреагировал на задержание США танкера у Венесуэлы, перевозившего груз для китайцев

Китай выразил резкое недовольство действиями Соединенных Штатов после задержания иностранных нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы. В Пекине считают, что подобные шаги Вашингтона нарушают нормы международного права и подрывают принципы суверенитета государств.

Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото из открытых источников

Спикер Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь во время брифинга прокомментировал очередной перехват американскими военными судов, перевозящих нефть вблизи Венесуэлы.

"Действия американской стороны относительно произвольного задержания судов других стран серьезно нарушают международное право", — заявил китайский представитель.

По его словам, Китай выступает против односторонних санкций, введенных без мандата Совета Безопасности ООН.

"Подобные шаги нарушают цели и принципы Устава ООН и посягают на суверенитет и безопасность других государств. Китайская сторона выражает поддержку праву Венесуэлы на самостоятельное развитие и нормальное международное сотрудничество", — добавил Линь Цзянь.

Реакция Китая появилась на фоне усиления давления США на режим Николаса Мадуро. 20 декабря американские военные перехватили танкер Centuries, шедший под флагом Панамы с грузом для одного из китайских нефтетрейдеров. Судно не находилось под американскими санкциями. Ранее американские власти задержали еще один нефтяной танкер вблизи Венесуэлы. Тогда судно находилось под санкциями США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД РФ Лавров подверг резкой критике Трампа за намерение начать военную операцию против союзника России.

Также "Комментарии" писали, что в США призвали применить против теневого флота России шаги, подобные действию американцев в отношении Венесуэлы.