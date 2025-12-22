Китай відреагував на затримання США танкера біля Венесуели, який перевозив вантаж для китайців

Китай висловив різке невдоволення діями Сполучених Штатів після затримання іноземних нафтових танкерів поблизу берегів Венесуели. У Пекіні вважають, що такі кроки Вашингтона порушують норми міжнародного права та підривають принципи суверенітету держав.

Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь. Фото з відкритих джерел

Речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь під час брифінгу прокоментував чергове перехоплення американськими військовими суден, що перевозять нафту поблизу Венесуели.

"Дії американської сторони стосовно довільного затримання суден інших країн серйозно порушують міжнародне право", — заявив китайський речник.

За його словами, Китай виступає проти односторонніх санкцій, запроваджених без мандата Ради Безпеки ООН.

"Подібні кроки порушують цілі й принципи Статуту ООН і є посяганням на суверенітет та безпеку інших держав. Китайська сторона висловлює підтримку праву Венесуели на самостійний розвиток та нормальне міжнародне співробітництво", — додав Лінь Цзянь.

Реакція Китаю з’явилася на тлі посилення тиску США на режим Ніколаса Мадуро. 20 грудня американські військові перехопили танкер Centuries, який йшов під прапором Панами з вантажем для одного з китайських нафтотрейдерів. Судно не перебувало під американськими санкціями. Раніше американська влада затримала ще один нафтовий танкер поблизу Венесуели. Тоді судно перебувало під санкціями США.

