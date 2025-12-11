Американські військові можуть нападати на тіньовий флот РФ: що запропонували в США

У Сполучених Штатах знову заговорили про посилення тиску на Росію в нафтовому секторі. Приводом стало затримання американською владою танкера біля берегів Венесуели, який, за словами Дональда Трампа, був найбільший з тих, що будь-коли потрапляли під арешт США. На тлі цього сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав застосувати аналогічну тактику проти російського тіньового флоту, який допомагає Кремлю обходити санкції та фінансувати війну.

Ліндсі Грем. Фото з відкритих джерел

Ліндсі Грем заявив, що затриманий поблизу Венесуели танкер роками перевозив підсанкційну нафту, зокрема венесуельську та іранську. За його словами, успішна операція може стати моделлю для боротьби з російськими суднами.

"Я повністю підтримую рішення президента Трампа захопити нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели. Цю модель можна легко перенести на незаконний флот тіньових танкерів, який зараз підтримує військову машину Путіна", — написав Грем в X.

Сенатор також різко висловився щодо режиму Ніколаса Мадуро, назвавши Венесуелу "наркотерористичною державою" та подякував Трампу за готовність "очищати західну півкулю від небезпечних режимів".

Нагадаємо, що Трамп, коментуючи інцидент журналістам у Білому домі, заявив, що затримання танкера стало частиною ширших заходів, які США реалізують проти підсанкційних нафтових потоків. Згодом генеральна прокурорка США Пем Бонді уточнила, що судно перебувало під санкціями багато років через участь у "незаконній мережі перевезення нафти, яка підтримує іноземні терористичні організації". Операцію спільно проводили ФБР, Міністерство внутрішньої безпеки, Берегова охорона та Пентагон.

