Лавров різко розкритикував Трампа за намір почати військову операцію проти союзника Росії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров публічно засудив заяви президента США Дональда Трампа щодо можливості військової операції проти Венесуели, яка є одним з ключових союзників Москви у Латинській Америці. За словами очільника МЗС РФ, такі кроки Вашингтона підривають будь-які шанси на дипломатичне врегулювання та загострюють міжнародну напругу.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Сергій Лавров після переговорів з очільником МЗС Ірану виступив на пресконференції, де розкритикував США. Він згадав про нещодавнє захоплення нафтотанкера Skipper у Карибському морі, який перебував під американськими санкціями. На думку Москви, такі дії є незаконними й свідчать про готовність США діяти силовими методами без міжнародного мандату.

"Загалом войовничі заяви Пентагону про те, що на додаток до незаконних дій щодо потоплення цивільних судів без суду та слідства в Карибському морі, вони планують ще й наземну операцію. Все це, звісно ж, підриває сподівання на те, що можна домовлятися у рамках нинішніх розкладів сил на міжнародній арені", — сказав Лавров.

Нагадаємо, що адміністрація Трампа звинувачує владу Венесуели у використанні нафтових доходів для фінансування незаконних операцій, зокрема "наркотероризму". Президент США оголосив про жорсткі обмеження для підсанкційних суден, фактично запровадивши морську блокаду.

