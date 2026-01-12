Китай відреагував на заяви Трампа повалити режим в Ірані

Китай публічно відреагував на заяви президента США Дональда Трампа про можливість повалення режиму в Ірані, вкотре наголосивши на неприпустимості іноземного втручання у внутрішні справи суверенних держав. У Пекіні заявили, що виступають проти застосування сили або погроз силою в міжнародних відносинах.

Речниця МЗС КНР Мао Нін. Фото з відкритих джерел

Позицію Китаю 12 січня озвучила речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, яка висловила сподівання, що іранський уряд і народ зможуть подолати нинішню "кризу".

"Ми завжди виступали проти втручання у внутрішні справи інших країн і послідовно виступали за те, щоб суверенітет і безпека всіх націй були повністю захищені міжнародним правом", – заявила Нін.

Також речниця МЗС закликала збільшити зусилля для досягнення миру в регіоні.

"Ми закликаємо всі сторони робити більше зусиль, що сприятимуть миру та стабільності на Близькому Сході", – додала Нін.

Заява Пекіна пролунала після того, як Дональд Трамп повідомив журналістам, що його адміністрація розглядає "дуже переконливі варіанти", включно з можливим застосуванням військової сили проти Ірану. Президент США зазначив, що отримує "щогодинні" звіти про ситуацію та не виключив, що Тегеран наближається до "червоної лінії".

З кінця минуло року в Ірані тривають масштабні протести, які охопили низку великих міст. Спочатку вони були спричинені економічною кризою, падінням національної валюти та зростанням вартості життя, однак швидко переросли у ширший протестний рух проти чинної влади. Попри перебої з інтернетом, з Тегерана та інших міст надходять відео масових демонстрацій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Ірані різко зросла кількість жертв під час масових протестів.

Також "Коментарі" писали, що Іран різко відреагував на погрози Трампа. Яка буде відповідь Тегерана.