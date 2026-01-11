Іран різко відреагував на погрози Трампа: яка буде відповідь Тегерана

Іран різко відреагував на погрози президента США Дональда Трампа, застерігаючи Вашингтон та Тель-Авів від будь-якого втручання у внутрішні заворушення. Іранський спікер Мохаммад Багер Галібаф попередив, що американські військові та Ізраїль стануть "законними цілями" для Тегерану, якщо Америка завдасть удару по Ісламській Республіці.

Спікер Ірану Мохаммад Багер Галібаф. Фото: AFP

11 січня відбулося засідання парламенту Ірану під час якого виступив спікер Мохаммад Багер Галібаф. Він пригрозив, що Іран може атакувати об’єкти США та Ізраїлю.

"У разі нападу на Іран, всі американські військові центри, бази та кораблі в регіоні будуть нашими законними цілями. Ми не вважаємо себе обмеженими реагуванням після дій і діятимемо на основі будь-яких об’єктивних ознак загрози", — сказав Галібаф.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі також звинуватив США та Ізраїль у розпалюванні заворушень та застеріг від будь-яких дій проти Тегерана.

Заяви з Ірану пролунали після того, як Дональд Трамп заявив, що США "готові допомогти" протестувальникам, і американська адміністрація розглядає нові варіанти військових ударів у разі жорстокого придушення акцій.

Протести в Ірані почалися 28 грудня через економічну кризу та тривають уже третій тиждень. Вони супроводжуються насильством з боку влади. За даними Human Rights Activists News Agency, кількість загиблих перевищила 116 осіб, більшість жертв померли від вогнепальної зброї. Також повідомляють про тисячі арештованих протестувальників.

