Китай ответил Европе, готов ли надавить на Россию, чтобы прекратилась война
Китай ответил Европе, готов ли надавить на Россию, чтобы прекратилась война

В Китае озвучили собственную версию причин войны в Украине

26 сентября 2025, 15:34
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Войны в Украине могло бы не быть, если не противоречия в сфере безопасности в Европе, которые должны урегулировать европейские страны. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга рассказал спикер МИД КНР Го Цзякунь.

Китай ответил Европе, готов ли надавить на Россию, чтобы прекратилась война

Китай. Фото: из открытых источников

Комментируя последние заявления западных политиков о том, что Китай мог бы оказать давление на Россию с целью прекращения войны в Украине, спикер МИД КНР заявил, что Китай не является ни стороной, которая развязала "украинский кризис", ни его участником.

По словам спикера МИД Китая, Пекин не выступает против того, чтобы прекратился конфликт и не Пекин разжигает его и даже наживается на этом, а "другие стороны".

"Перекладывание ответственности на Китай не решит вопрос", — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, корни "украинского кризиса лежат в региональных противоречиях в сфере безопасности в Европе, которые долго накапливались.

"Только путем учета законных интересов безопасности всех сторон и создания с помощью диалога и переговоров сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности можно найти правильный путь решения проблемы", — добавил Го Цзякунь.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия планирует начать добычу природного газа на новом проекте "Сахалин-3" в 2028 году, чтобы поставлять газ в Китай и для внутренних нужд. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство Reuters.

Также издание "Комментарии" сообщало – Си вновь намекнул, что готовится к войне: Китай продемонстрировал новейшее вооружение.




Источник: https://hk.ocmfa.gov.cn/gjlc/202509/t20250926_11717872.htm
