Войны в Украине могло бы не быть, если не противоречия в сфере безопасности в Европе, которые должны урегулировать европейские страны. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга рассказал спикер МИД КНР Го Цзякунь.

Китай. Фото: из открытых источников

Комментируя последние заявления западных политиков о том, что Китай мог бы оказать давление на Россию с целью прекращения войны в Украине, спикер МИД КНР заявил, что Китай не является ни стороной, которая развязала "украинский кризис", ни его участником.

По словам спикера МИД Китая, Пекин не выступает против того, чтобы прекратился конфликт и не Пекин разжигает его и даже наживается на этом, а "другие стороны".

"Перекладывание ответственности на Китай не решит вопрос", — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, корни "украинского кризиса лежат в региональных противоречиях в сфере безопасности в Европе, которые долго накапливались.

"Только путем учета законных интересов безопасности всех сторон и создания с помощью диалога и переговоров сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности можно найти правильный путь решения проблемы", — добавил Го Цзякунь.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия планирует начать добычу природного газа на новом проекте "Сахалин-3" в 2028 году, чтобы поставлять газ в Китай и для внутренних нужд. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство Reuters.

Также издание "Комментарии" сообщало – Си вновь намекнул, что готовится к войне: Китай продемонстрировал новейшее вооружение.



