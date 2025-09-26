Китай відповів Європі, чи готовий натиснути на Росію, щоб припинилася війна

Рубрики
Війни в Україні могли б не бути, якщо не суперечності у сфері безпеки в Європі, які мають врегулювати європейські країни. Як передає портал "Коментарі", про це під час брифінгу розповів речник МЗС КНР Го Цзякунь.
Коментуючи останні заяви західних політиків про те, що Китай міг би чинити тиск на Російську Федерацію з метою припинення війни в Україні, речник МЗС КНР заявив, що Китай не є ні стороною, яка розв'язала "українську кризу", ні її учасником.
За словами речника МЗС Китаю, Пекін не виступає проти того, щоб припинився конфлікт і не Пекін розпалює його і навіть наживається на цьому, а "інші сторони".
За його словами, коріння "української кризи лежить у регіональних протиріччях у сфері безпеки в Європі, які довго накопичувалися.
