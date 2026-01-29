Китай відповів на інформацію про допомогу Росії у виробництві ракет "Орєшнік"

Пекін різко відреагував на публікації західних медіа про нібито постачання китайських деталей до Росії для виробництва балістичних ракет "Орєшнік". У Міністерстві закордонних справ КНР заявили, що Китай не використовує війну в Україні для отримання вигоди й не підтримує жодну зі сторін конфлікту військовими засобами.

Го Цзякунь. Фото з відкритих джерел

Речник МЗС КНР Го Цзякунь під час брифінгу в Пекіні відповів на питання українських журналістів щодо матеріалу The Daily Telegraph про можливу участь китайських компаній у забезпеченні російського військово-промислового комплексу, зокрема виробництва деталей для "Орєшніка". За його словами, позиція Пекіна щодо війни, яку в КНР офіційно називають"українською кризою", залишається "послідовною та чіткою".

"Позиція Китаю в питанні української кризи послідовна і чітка: ми не підливаємо олії у вогонь і не використовуємо цей конфлікт для отримання вигоди", — сказав китайський дипломат.

Речник МЗС КНР також заявив, що звинувачення на адресу Китаю є спробою перекласти відповідальність за російську агресію на третю сторону, і Пекін "категорично не приймає" такі підходи.

Офіційно Китай декларує нейтралітет у війні та не надає прямої військової допомоги ані Україні, ані Росії. Водночас Пекін не приєднався до західних санкцій проти РФ і не вважає себе зобов’язаним їх виконувати. Це дозволяє китайським компаніям експортувати до Росії товари подвійного призначення, які можуть використовуватися як у цивільній, так і у військовій сферах.

