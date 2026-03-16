logo_ukra

BTC/USD

73264

ETH/USD

2260.37

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Китай Китай відповів на заклик Трампа допомогти щодо Ормузької протоки
commentss НОВИНИ Всі новини

Китай відповів на заклик Трампа допомогти щодо Ормузької протоки

Пекін не реагує на вимоги Трампа щодо Ормузької протоки. Китай закликав сторони уникати ескалації.

16 березня 2026, 12:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Китай не дав прямої відповіді на заклик президента США Дональда Трампа долучитися до забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, яка є ключовим маршрутом світових поставок нафти.

Китай відповів на заклик Трампа допомогти щодо Ормузької протоки

Речник МЗС КНР Лінь Цзянь. Фото з відкритих джерел

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь під час брифінгу заявив, що Пекін підтримує зв’язок з Вашингтоном, однак не став прямо відповідати на питання про можливу участь Китаю в міжнародній ініціативі щодо захисту морських шляхів.

"Ситуація в Ормузькій протоці та прилеглих водах є напруженою, що впливає на міжнародну торгівлю товарами та енергією. Ми закликаємо всі сторони негайно припинити бойові дії, щоб уникнути подальшої ескалації", — сказав речник МЗС КНР.

Раніше Трамп в інтерв’ю виданню Financial Times припустив, що може відкласти запланований візит до Китаю, якщо Пекін не продемонструє готовність допомогти стабілізувати ситуацію в регіоні. За його словами, Китай значною мірою залежить від поставок нафти з Близького Сходу, а тому має бути зацікавлений у відновленні руху нафтових танкерів через протоку.

Ситуація в Ормузькій протоці загострилася після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Через загрози для судноплавства світові ринки відреагували зростанням цін на нафту, а перевезення через стратегічний морський коридор опинилися під ризиком, зокрема через погрози з боку Тегерану.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Китай відреагував на прохання Трампа відправити свої кораблі на Близький Схід.

Також "Коментарі" писали, що "китайський Нострадамус" попередив про три ключові фактори у війні між Іраном та США.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.cbc.ca/news/world/trump-may-delay-china-trip-9.7130033
Теги:

Новини

Всі новини