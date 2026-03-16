Китай відповів на заклик Трампа допомогти щодо Ормузької протоки

Китай не дав прямої відповіді на заклик президента США Дональда Трампа долучитися до забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, яка є ключовим маршрутом світових поставок нафти.

Речник МЗС КНР Лінь Цзянь. Фото з відкритих джерел

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь під час брифінгу заявив, що Пекін підтримує зв’язок з Вашингтоном, однак не став прямо відповідати на питання про можливу участь Китаю в міжнародній ініціативі щодо захисту морських шляхів.

"Ситуація в Ормузькій протоці та прилеглих водах є напруженою, що впливає на міжнародну торгівлю товарами та енергією. Ми закликаємо всі сторони негайно припинити бойові дії, щоб уникнути подальшої ескалації", — сказав речник МЗС КНР.

Раніше Трамп в інтерв’ю виданню Financial Times припустив, що може відкласти запланований візит до Китаю, якщо Пекін не продемонструє готовність допомогти стабілізувати ситуацію в регіоні. За його словами, Китай значною мірою залежить від поставок нафти з Близького Сходу, а тому має бути зацікавлений у відновленні руху нафтових танкерів через протоку.

Ситуація в Ормузькій протоці загострилася після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Через загрози для судноплавства світові ринки відреагували зростанням цін на нафту, а перевезення через стратегічний морський коридор опинилися під ризиком, зокрема через погрози з боку Тегерану.

