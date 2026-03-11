logo

BTC/USD

69364

ETH/USD

2024.33

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Китай пригрозил прямым ударом по Японии: что происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай пригрозил прямым ударом по Японии: что происходит

Китай предупредил Японию о возможном военном ударе после начала развертывания дальнобойных ракет Type-12.

11 марта 2026, 13:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Между Китаем и Японией растет напряженность после решения Токио развернуть собственные дальнобойные ракеты. В Пекине заявили, что такие шаги могут представлять угрозу региональной безопасности и привести к военному ответу Китая.

Китай пригрозил прямым ударом по Японии: что происходит

Спикер Минобороны КНР Цзян Бинь. Фото: Global Times

Представитель министерства обороны Китая Цзян Бинь заявил, что Япония отходит от послевоенной политики пацифизма и двигается в направлении ремилитаризации. По его словам, правые политические силы в стране пытаются изменить пацифистскую конституцию, пересмотреть ключевые документы в сфере безопасности и отказаться от так называемых трех неядерных принципов.

Особую обеспокоенность Пекина вызвало развертывание японских ракет большой дальности. Китайская сторона считает, что новое вооружение, способное поражать цели на расстоянии до 1000 километров, выходит за пределы чисто оборонительной стратегии Японии.

"Возвращение к своему воинственному и милитаристскому прошлому ведет никуда, кроме самоуничтожения. Если японская сторона решится применить силу для нарушения суверенитета и безопасности Китая, она получит лишь прямой удар и потерпит еще большее и неизбежное поражение", — заявил Бинь.

По информации ABC News, 9 марта Япония приступила к развертыванию первой партии модернизированных ракет Type-12. Пусковые установки уже доставили в военный лагерь Кэмп Кенгун в префектуре Кумамото на юго-западе страны. Ожидается, что к концу марта система будет полностью развернута. Позже в этом году ракеты планируют разместить также на базе Кэмп Фудзи в префектуре Шидзуока, недалеко от Токио.

Японские власти объясняют этот шаг необходимостью усилить оборону на фоне роста напряженности в регионе, в частности, из-за ситуации вокруг Тайваня и активности китайских военных в Восточнокитайском море.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай пригрозил "решительными ударами" Тайваню.

Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на критику Зеленского по поводу роли КНР в войне в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.globaltimes.cn/page/202603/1356777.shtml
Теги:

Новости

Все новости