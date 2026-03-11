Китай пригрозил прямым ударом по Японии: что происходит

Между Китаем и Японией растет напряженность после решения Токио развернуть собственные дальнобойные ракеты. В Пекине заявили, что такие шаги могут представлять угрозу региональной безопасности и привести к военному ответу Китая.

Спикер Минобороны КНР Цзян Бинь. Фото: Global Times

Представитель министерства обороны Китая Цзян Бинь заявил, что Япония отходит от послевоенной политики пацифизма и двигается в направлении ремилитаризации. По его словам, правые политические силы в стране пытаются изменить пацифистскую конституцию, пересмотреть ключевые документы в сфере безопасности и отказаться от так называемых трех неядерных принципов.

Особую обеспокоенность Пекина вызвало развертывание японских ракет большой дальности. Китайская сторона считает, что новое вооружение, способное поражать цели на расстоянии до 1000 километров, выходит за пределы чисто оборонительной стратегии Японии.

"Возвращение к своему воинственному и милитаристскому прошлому ведет никуда, кроме самоуничтожения. Если японская сторона решится применить силу для нарушения суверенитета и безопасности Китая, она получит лишь прямой удар и потерпит еще большее и неизбежное поражение", — заявил Бинь.

По информации ABC News, 9 марта Япония приступила к развертыванию первой партии модернизированных ракет Type-12. Пусковые установки уже доставили в военный лагерь Кэмп Кенгун в префектуре Кумамото на юго-западе страны. Ожидается, что к концу марта система будет полностью развернута. Позже в этом году ракеты планируют разместить также на базе Кэмп Фудзи в префектуре Шидзуока, недалеко от Токио.

Японские власти объясняют этот шаг необходимостью усилить оборону на фоне роста напряженности в регионе, в частности, из-за ситуации вокруг Тайваня и активности китайских военных в Восточнокитайском море.

