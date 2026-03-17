Китай принял решение о экстренной помощи Ирану на фоне войны с США: детали
Китай принял решение о экстренной помощи Ирану на фоне войны с США: детали

Китай предоставит гуманитарную помощь Ирану, Иордании, Ливану и Ираку из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

17 марта 2026, 13:00
Автор:
Slava Kot

Правительство Китая заявило о предоставлении экстренной гуманитарной помощи нескольким странам Ближнего Востока на фоне обострения конфликта между Ираном и коалицией США и Израиля. Поддержку получат также Иордания, Ливан и Ирак.

Китай принял решение о экстренной помощи Ирану на фоне войны с США: детали

Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото из открытых источников

Представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь во время брифинга заявил, что эскалация на Ближнем Востоке привела к серьезному гуманитарному кризису, который затронул миллионы людей в регионе. Поэтому Пекин принял решение о гуманитарной помощи.

"Длительный конфликт нанес ужасные гуманитарные катастрофы народу Ирана и других стран региона. Китай глубоко сочувствует людям в этих странах, наши сердца с ними", — сказал Линь.

В МИД КНР пояснили, что решение о помощи было принято из-за критической ситуации, сложившейся в нескольких странах региона после начала войны на Ближнем Востоке.

"Китай принял решение оказать экстренную гуманитарную помощь Ирану, Иордании, Ливану и Ираку, надеясь, что это поможет облегчить тяжелое гуманитарное положение, в котором оказались местные жители", — сказал спикер МИД КНР.

Линь Цзянь также подчеркнул, что Китай выступает за прекращение огня и восстановление стабильности на Ближнем Востоке. По его словам, Пекин планирует и дальше прилагать дипломатические усилия, чтобы предотвратить дальнейшее распространение гуманитарного кризиса.

Китай довольно редко объявляет о масштабной гуманитарной помощи другим странам. Одним из предыдущих таких случаев была поддержка сектора Газа, когда Пекин пообещал выделить около 100 миллионов долларов для преодоления гуманитарного кризиса и восстановления региона после продолжительных боевых действий. Это произошло спустя два года после начала боев в этом регионе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай предупреждает о катастрофе для человечества по сценарию "Терминатора".

Также "Комментарии" писали, что Китай ответил на призыв Трампа помочь по Ормузскому проливу.



Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4102469-kitaj-obicae-ekstrenu-gumanitarnu-dopomogu-iranu-jordanii-livanu-ta-iraku.html
