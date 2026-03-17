Китай принял решение о экстренной помощи Ирану на фоне войны с США: детали

Slava Kot
Правительство Китая заявило о предоставлении экстренной гуманитарной помощи нескольким странам Ближнего Востока на фоне обострения конфликта между Ираном и коалицией США и Израиля. Поддержку получат также Иордания, Ливан и Ирак.
Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото из открытых источников
Представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь во время брифинга заявил, что эскалация на Ближнем Востоке привела к серьезному гуманитарному кризису, который затронул миллионы людей в регионе. Поэтому Пекин принял решение о гуманитарной помощи.
В МИД КНР пояснили, что решение о помощи было принято из-за критической ситуации, сложившейся в нескольких странах региона после начала войны на Ближнем Востоке.
Линь Цзянь также подчеркнул, что Китай выступает за прекращение огня и восстановление стабильности на Ближнем Востоке. По его словам, Пекин планирует и дальше прилагать дипломатические усилия, чтобы предотвратить дальнейшее распространение гуманитарного кризиса.
Китай довольно редко объявляет о масштабной гуманитарной помощи другим странам. Одним из предыдущих таких случаев была поддержка сектора Газа, когда Пекин пообещал выделить около 100 миллионов долларов для преодоления гуманитарного кризиса и восстановления региона после продолжительных боевых действий. Это произошло спустя два года после начала боев в этом регионе.
