Китай вирішив підставити плече Росії: проти кого розпочав війну

Європі останнім часом доводиться протистояти посиленню гібридної війни з боку Росії, до якої поступово приєднується Китай. Як передає портал "Коментарі", про це пише "Bloomberg".

Китай. Фото: з відкритих джерел

Інформагентство зазначає, що протягом десятиліть Європа була прикладом миру після Холодної війни. Сьогодні ж їй доводиться стикатися із затяжною гібридною війною Росії.

Кампанія залякування, примусу та підривної діяльності зараз охоплює Європу майже з усіх боків. Вона передбачає майбутнє напруженості та небезпеки для континенту, який довго вважав спокій нормою.

Експерти "Bloomberg" зазначають, що втручання Китаю у справи Європи є не таким агресивним, як з боку РФ. Але китайські кораблі все ж таки були задіяні в інцидентах з перерізанням кабелів у Балтійському морі. Крім того, китайські кібератаки стали більш амбітними та поширеними.

Західні чиновники також стверджують про зростаючий симбіоз між російськими та китайськими дезінформаційними кампаніями.

Пекін також вбиває політичний клин у трансатлантичну спільноту, підтримуючи бідніші країни південно-східної Європи. Якими б не були їхні розбіжності, і Китай, і Росія хочуть слабшої, поступливішої Європи.

