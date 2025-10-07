logo_ukra

Китай вирішив підставити плече Росії: проти кого розпочав війну
НОВИНИ

Китай вирішив підставити плече Росії: проти кого розпочав війну

Bloomberg пише про те, що Китай розпочав "тіньову війну" проти Європи

7 жовтня 2025, 10:25
Європі останнім часом доводиться протистояти посиленню гібридної війни з боку Росії, до якої поступово приєднується Китай. Як передає портал "Коментарі", про це пише "Bloomberg".

Китай вирішив підставити плече Росії: проти кого розпочав війну

Китай. Фото: з відкритих джерел

Інформагентство зазначає, що протягом десятиліть Європа була прикладом миру після Холодної війни. Сьогодні ж їй доводиться стикатися із затяжною гібридною війною Росії.

Кампанія залякування, примусу та підривної діяльності зараз охоплює Європу майже з усіх боків. Вона передбачає майбутнє напруженості та небезпеки для континенту, який довго вважав спокій нормою.

Експерти "Bloomberg" зазначають, що втручання Китаю у справи Європи є не таким агресивним, як з боку РФ. Але китайські кораблі все ж таки були задіяні в інцидентах з перерізанням кабелів у Балтійському морі. Крім того, китайські кібератаки стали більш амбітними та поширеними.

Західні чиновники також стверджують про зростаючий симбіоз між російськими та китайськими дезінформаційними кампаніями.

Пекін також вбиває політичний клин у трансатлантичну спільноту, підтримуючи бідніші країни південно-східної Європи. Якими б не були їхні розбіжності, і Китай, і Росія хочуть слабшої, поступливішої Європи.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай все більше втягується у війну РФ проти України: які факти про це говорять.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у мережі продовжують обговорювати китайські супутники над Львовом, нібито коригувавши удари РФ. Йдеться про супутників системи Яогань, які китайський уряд публічно позиціонує як дослідні, але зрозуміло, що вони можуть виконувати і розвідувальні функції в оптичному та радіо діапазонах. Про це розповів політтехнолог Олександр Кочетков.




Джерело: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2025-10-07/china-is-joining-russia-s-shadow-war-on-europe
