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Slava Kot
В рамках союза AUKUS, в который входят Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия, последняя должна получить от партнеров пять атомных субмарин. Такое решение принято, чтобы усилить влияние Запада в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай начинает свое расширение. Реакция Китая не заставила себя ждать, в ней раскритиковали решение AUKUS. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.
Спикер МИД Китая Ван Вэньбинь. Фото из открытых источников
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Согласно заключенным договорам между лидерами AUKUS, Австралия получит три атомные подлодки с начала следующего десятилетия, а затем может до заказать еще две атомные субмарины. Также в подписанном соглашении говорится, что с 2027 года несколько подлодок США и Британии будут находиться на территории австралийской военной базы.
На предстоящую передачу атомных субмарин отреагировал представитель министерства иностранных дел Китая.
Представитель МИД Китая утверждает, что такое соглашение подорвет систему нераспространения ядерного оружия и станет препятствием для мира в регионе. Однако перед подписанием соглашения президент США Джо Байден заверил, что на подлодках не будет использоваться ядерное оружие, поэтому такие действия не противоречат международным правилам.
В декларации AUKUS речь не идет о конкретной угрозе, однако аналитики считают, что таким образом Запад пытается усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай начал действовать более агрессивно.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлениях из Пентагона, который считает, что Китай имеет троянского коня в США.
Также комментарии писали, что Япония планирует изменить законодательство ради Украины.
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