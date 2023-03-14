logo

BTC/USD

24752.53

ETH/USD

1688.73

LTC/USD

80.73

USD/UAH

38.40

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Китай резко критикует США за передачу атомных подлодок
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай резко критикует США за передачу атомных подлодок

Китай возмущен решением США и Великобритании передать атомные подводные корабли Австралии для защиты Индо-Тихоокеанского региона.

сегодня, 13:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

В рамках союза AUKUS, в который входят Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия, последняя должна получить от партнеров пять атомных субмарин. Такое решение принято, чтобы усилить влияние Запада в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай начинает свое расширение. Реакция Китая не заставила себя ждать, в ней раскритиковали решение AUKUS. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Китай резко критикует США за передачу атомных подлодок

Спикер МИД Китая Ван Вэньбинь. Фото из открытых источников


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Согласно заключенным договорам между лидерами AUKUS, Австралия получит три атомные подлодки с начала следующего десятилетия, а затем может до заказать еще две атомные субмарины. Также в подписанном соглашении говорится, что с 2027 года несколько подлодок США и Британии будут находиться на территории австралийской военной базы.

На предстоящую передачу атомных субмарин отреагировал представитель министерства иностранных дел Китая.

"Партнеры AUKUS полностью проигнорировали беспокойство международного сообщества и пошли дальше по неправильному и опасному пути", — заявил Ван Вэньбинь.

Представитель МИД Китая утверждает, что такое соглашение подорвет систему нераспространения ядерного оружия и станет препятствием для мира в регионе. Однако перед подписанием соглашения президент США Джо Байден заверил, что на подлодках не будет использоваться ядерное оружие, поэтому такие действия не противоречат международным правилам.

В декларации AUKUS речь не идет о конкретной угрозе, однако аналитики считают, что таким образом Запад пытается усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай начал действовать более агрессивно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлениях из Пентагона, который считает, что Китай имеет троянского коня в США.

Также комментарии писали, что Япония планирует изменить законодательство ради Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/aukus-submarine-deal-dangerous-road-china-foreign-ministry-wang-wenbin/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!