В рамках союза AUKUS, в который входят Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия, последняя должна получить от партнеров пять атомных субмарин. Такое решение принято, чтобы усилить влияние Запада в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай начинает свое расширение. Реакция Китая не заставила себя ждать, в ней раскритиковали решение AUKUS. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.



Спикер МИД Китая Ван Вэньбинь. Фото из открытых источников

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Согласно заключенным договорам между лидерами AUKUS, Австралия получит три атомные подлодки с начала следующего десятилетия, а затем может до заказать еще две атомные субмарины. Также в подписанном соглашении говорится, что с 2027 года несколько подлодок США и Британии будут находиться на территории австралийской военной базы.

На предстоящую передачу атомных субмарин отреагировал представитель министерства иностранных дел Китая.

"Партнеры AUKUS полностью проигнорировали беспокойство международного сообщества и пошли дальше по неправильному и опасному пути", — заявил Ван Вэньбинь.

Представитель МИД Китая утверждает, что такое соглашение подорвет систему нераспространения ядерного оружия и станет препятствием для мира в регионе. Однако перед подписанием соглашения президент США Джо Байден заверил, что на подлодках не будет использоваться ядерное оружие, поэтому такие действия не противоречат международным правилам.

В декларации AUKUS речь не идет о конкретной угрозе, однако аналитики считают, что таким образом Запад пытается усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай начал действовать более агрессивно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлениях из Пентагона, который считает, что Китай имеет троянского коня в США.

Также комментарии писали, что Япония планирует изменить законодательство ради Украины.