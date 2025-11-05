Китай резко ответил на угрозы Трампа по военному вторжению в Нигерию

Китай решительно выступил против любых попыток США вмешиваться во внутренние дела Нигерии после заявлений американского президента Дональда Трампа о возможном военном вторжении. Пекин призвал Вашингтон не использовать вопросы религии и прав человека как повод для давления на африканские государства.

Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников

Представитель МИД Китая Мао Нин во время брифинга отреагировала на слова Трампа и заявила, что Китай поддерживает Нигерию.

"Как всесторонний стратегический партнер Нигерии, Китай решительно поддерживает нигерийское правительство в его ведении народа путем развития, отвечающего национальным реалиям Нигерии. Мы выступаем против вмешательства любой страны во внутренние дела других стран под предлогом религии и прав человека. Мы выступаем против безосновательных угроз санкциями и применения силы", — сказала Мао Нин.

Эта реакция прозвучала после того, как Дональд Трамп, комментируя ситуацию в Нигерии, обвинил правительство в преследовании христиан и пригрозил "вооруженными действиями". По словам Трампа, Вашингтон может остановить финансовую помощь Абуджи, если власти страны "не обеспечат защиту религиозных меньшинств".

В Конгрессе США выразили поддержку Трампу. Конгрессмен-республиканец Райли М. Мур заявил, что Америка "не позволит Китаю диктовать внешнюю политику США" и имеет моральную обязанность "защищать христиан в Нигерии".

В то же время Нигерия отвергла обвинения Трампа. Президент Бола Тинубу подчеркнул, что страна гарантирует свободу вероисповедания, а вмешательство государства в религиозные конфликты запрещено конституцией.

Китай имеет значительное экономическое влияние в Нигерии, которая является ключевым партнером по инициативе "Один пояс, один путь" в Африке. С 2023 года китайские компании инвестировали более 1,3 млрд. долларов в нигерийскую литиевую промышленность, а также в проекты по энергетике и инфраструктуре.

