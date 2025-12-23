Китай с угрозами отреагировал на заявление Зеленского о новых санкциях Украины против граждан КНР

Китайские власти публично отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке новых санкций против лиц и компаний, способствующих агрессивной войне России. В Пекине призвали Украину воздержаться от новых ограничений в отношении граждан и бизнеса КНР и заявили о готовности к ответным мерам.

Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото из открытых источников

Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь во время брифинга прокомментировал возможное включение граждан КНР в украинские санкционные списки.

"Китай последовательно выступает против односторонних санкций, нарушающих международное право и не поддержанных Советом Безопасности ООН", – сказал Линь.

По словам Линя, украинская сторона должна "исправить свое поведение" и избегать, как он выразился, "неправомерных действий" в отношении Китая. Китайский дипломат также заявил, что в случае введения санкций, Пекин будет защищать своих граждан и компании всеми доступными средствами.

"Китай будет защищать свои предприятия и граждан в случае введения против них украинских санкций и оставляет за собой право принять ответные меры", — добавил представитель МИД КНР.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что до конца года Украина примет дополнительные санкции против российских субъектов, а также иностранных лиц, причастных к поддержке войны. По его словам, речь идет не только о гражданах России, но и о представителях других государств, в частности, Китая.

