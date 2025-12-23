logo

Китай с угрозами отреагировал на заявление Зеленского о новых санкциях Украины против граждан КНР
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай с угрозами отреагировал на заявление Зеленского о новых санкциях Украины против граждан КНР

Китай призвал Украину не вводить санкции против граждан КНР и заявил о готовности защищать свои компании в случае ограничений со стороны Киева.

23 декабря 2025, 11:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Китайские власти публично отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке новых санкций против лиц и компаний, способствующих агрессивной войне России. В Пекине призвали Украину воздержаться от новых ограничений в отношении граждан и бизнеса КНР и заявили о готовности к ответным мерам.

Китай с угрозами отреагировал на заявление Зеленского о новых санкциях Украины против граждан КНР

Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото из открытых источников

Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь во время брифинга прокомментировал возможное включение граждан КНР в украинские санкционные списки.

"Китай последовательно выступает против односторонних санкций, нарушающих международное право и не поддержанных Советом Безопасности ООН", – сказал Линь.

По словам Линя, украинская сторона должна "исправить свое поведение" и избегать, как он выразился, "неправомерных действий" в отношении Китая. Китайский дипломат также заявил, что в случае введения санкций, Пекин будет защищать своих граждан и компании всеми доступными средствами.

"Китай будет защищать свои предприятия и граждан в случае введения против них украинских санкций и оставляет за собой право принять ответные меры", — добавил представитель МИД КНР.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что до конца года Украина примет дополнительные санкции против российских субъектов, а также иностранных лиц, причастных к поддержке войны. По его словам, речь идет не только о гражданах России, но и о представителях других государств, в частности, Китая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай прокомментировал намерения ЕС использовать замороженные активы России.

Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на задержание США танкера у Венесуэлы, перевозившего груз для китайцев.



Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4072552-pekin-vidreaguvav-na-anonsovani-zelenskim-sankcii-proti-gromadan-kitau.html
