Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Китай сделал заявление относительно окончания войны между США и Ираном: что требуют в КНР
Китай сделал заявление относительно окончания войны между США и Ираном: что требуют в КНР

Китай призвал США и Иран создать условия для мирных переговоров для окончания боевых действий.

26 марта 2026, 12:47
Slava Kot

Китай призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке создать условия для начала мирных переговоров между США и Ираном для окончания войны. В Пекине подчеркивают, что дальнейшая эскалация лишь усугубит ситуацию и приведет к новым жертвам.

Китай призвал США и Иран начать мирные переговоры. Фото из открытых источников

Спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь во время брифинга ответил на вопросы журналистов, подталкивает ли китайская сторона Тегеран к переговорам с Вашингтоном. По его словам, затягивание войны в Иране может привести к еще большей эскалации.

"Китай неоднократно отмечал, что затягивание конфликта не отвечает интересам ни одной из сторон. Продолжение этой войны приведет лишь к увеличению количества жертв и потерь, а также к дальнейшему обострению ситуации", — сказал Линь.

Линь Цзянь подчеркнул, что первоочередной задачей международного сообщества и Китая является содействие диалогу и использование всех возможных дипломатических механизмов для прекращения боевых действий.

"Мы поддерживаем все усилия, способствующие снижению напряженности и деэскалации ситуации. Все стороны должны работать вместе над созданием условий для начала действительно содержательных и искренних мирных переговоров", — добавил спикер МИД КНР.

Китай с начала военных действий США и Израиля против Ирана призывает к деэскалации конфликта, но воздерживается от оказания Тегерану прямой военной или практической поддержки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран назвал ключевое условие для окончания войны с США.

Также "Комментарии" писали, что Китай заявил об "совершенно неприемлемых" действиях Израиля в Иране.



Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4105749-kitaj-zaklikav-stvoriti-umovi-dla-mirnih-peregovoriv-miz-ssa-ta-iranom.html
