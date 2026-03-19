"Ми шоковані": Китай заявив про "абсолютно неприйнятні" дії Ізраїлю

Китай заявив про "абсолютно неприйнятні" дії Ізраїлю на тлі ескалації напруженості на Близькому Сході. У Пекіні різко відреагували на повідомлення про те, що ізраїльські військові отримали дозвіл ліквідовувати високопосадовців Ірану без окремого політичного погодження.

Речник МЗС КНР Лінь Цзянь. Фото з відкритих джерел

17 березня ізраїльський міністр оборони Ісраель Кац підтвердив загибель високопоставленого іранського чиновника Алі Ларіджані та заявив, що він разом з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу дозволили армії проводити подібні операції проти представників керівництва Ірану.

На ці заяви відреагував речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь. Під час брифінгу він наголосив, що Пекін виступає проти силових методів у міжнародних відносинах.

"Ми шоковані цими заявами. Ми виступаємо проти застосування сили в міжнародних відносинах. Вбивства іранських державних лідерів та напади на цивільні цілі є абсолютно неприйнятними", – заявив речник МЗС Китаю.

Лінь Цзянь закликав закінчити військові дії в регіоні Близького Сходу.

"Міжнародна спільнота широко закликає до швидкого припинення вогню та припинення бойових дій", — додав Цзянь.

Алі Ларіджані був високопосадовцем в іранському уряді, близьким соратником верховного духовного та політичного лідера країни аятоли Алі Хаменеї, якого було вбито 28 лютого, у перший день ізраїльсько-американської війни проти Ірану. Після його смерті Ларіджані вважався фактичним лідером країни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Китай прийняв рішення про екстрену допомогу Ірану на тлі війни з США.

Також "Коментарі" писали, що директорка розвідки США оцінила війну в Ірані. Це не сподобається Трампу.