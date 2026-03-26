Китай зробив заяву щодо закінчення війни між США та Іраном: що вимагають в КНР

Slava Kot
Китай закликав сторони конфлікту на Близькому Сході створити умови для початку змістовних мирних переговорів між США та Іраном для закінчення війни. У Пекіні наголошують, що подальша ескалація лише погіршить ситуацію і призведе до нових жертв.
Китай закликав США та Іран почати мирні переговори. Фото з відкритих джерел
Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь під час брифінгу відповів на питання журналістів, чи підштовхує китайська сторона Тегеран до переговорів із Вашингтоном. За його словами, затягування війни в Ірані може призвести до ще більшої ескалації.
Лінь Цзянь наголосив, що першочерговим завданням міжнародної спільноти та Китаю є сприяння діалогу та використання всіх можливих дипломатичних механізмів для припинення бойових дій.
Китай від початку військових дій США та Ізраїлю проти Ірану закликає до деескалації конфлікту, але утримується від надання Тегерану прямої військової чи практичної підтримки.
