Китай зробив заяву щодо закінчення війни між США та Іраном: що вимагають в КНР
Китай зробив заяву щодо закінчення війни між США та Іраном: що вимагають в КНР

Китай закликав США та Іран створити умови для мирних переговорів для закінчення бойових дій.

26 березня 2026, 12:47
Slava Kot

Китай закликав сторони конфлікту на Близькому Сході створити умови для початку змістовних мирних переговорів між США та Іраном для закінчення війни. У Пекіні наголошують, що подальша ескалація лише погіршить ситуацію і призведе до нових жертв.

Китай закликав США та Іран почати мирні переговори. Фото з відкритих джерел

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь під час брифінгу відповів на питання журналістів, чи підштовхує китайська сторона Тегеран до переговорів із Вашингтоном. За його словами, затягування війни в Ірані може призвести до ще більшої ескалації.

"Китай неодноразово наголошував, що затягування конфлікту не відповідає інтересам жодної зі сторін. Продовження цієї війни призведе лише до збільшення кількості жертв і втрат, а також до подальшого загострення ситуації", — сказав Лінь.

Лінь Цзянь наголосив, що першочерговим завданням міжнародної спільноти та Китаю є сприяння діалогу та використання всіх можливих дипломатичних механізмів для припинення бойових дій. 

"Ми підтримуємо всі зусилля, які сприяють зниженню напруженості та деескалації ситуації. Всі сторони повинні працювати разом над створенням умов для початку справді змістовних та щирих мирних переговорів", — додав речник МЗС КНР.

Китай від початку військових дій США та Ізраїлю проти Ірану закликає до деескалації конфлікту, але утримується від надання Тегерану прямої військової чи практичної підтримки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Іран назвав ключову умову для закінчення війни з США.

Також "Коментарі" писали, що Китай заявив про "абсолютно неприйнятні" дії Ізраїлю в Ірані.



Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4105749-kitaj-zaklikav-stvoriti-umovi-dla-mirnih-peregovoriv-miz-ssa-ta-iranom.html
