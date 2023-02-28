Китай сейчас может оттянуть поражение России: но хочет ли

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Моесеенко Валентина
Китай всерьез рассматривает возможность продажи летального оружия России. Об этом заявляют в ряде государственных органов США, включая Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Государственный департамент. По их данным, Россия испытывает острую нехватку в вооружении, экипировке и финансах. Если соглашение будет заключено, Москва еще больше попадет в зависимость от Пекина, пишут "Комментарии".
КНР последовательно занимает позицию не осуждения, а не поддержки России на международных площадках
В Пекине, похоже, по-своему воспринимают пословицу "Хочешь мира — готовься к войне". В годовщину начала полномасштабной войны России против Украины Китай презентовал свой мирный план, где заявил о желании скорейшего завершения вооруженного конфликта. Вместе с этим глава комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Ван провел переговоры с высшим военным руководством России. А через два дня глава ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что Пекин опасно близок к тому, чтобы начать поставлять оружие Москве.
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А сегодня, 28 февраля, с четырехдневным визитом в Китае находится самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что Пекин может использовать Беларусь для обхода санкций. Минск будет получать помощь из Китая и передавать ее Москве. Сам же Лукашенко лишь подкрепляет эти гипотезы словами о том, что Беларусь и Россия совместно способны создавать любые образцы вооружения. По мнению экспертов, если такая схема будет утверждена, реакция Вашингтона будет немедленной.
Китай сейчас страна, которая может оттянуть поражение России. Поставки вооружения из Ирана и КНДР не хватает. А в финансовом плане эти страны изолированы от мира, равно как и Кремль. Поэтому Китай служит таким экономическим мостиком между Москвой и Западом. Основные потоки подсанкционной продукции и товаров компаний, вышедших из России, идут через КНР. За это Пекин получает контроль над значимой частью русского рынка.
Однако говорить о том, что Китай открыто выступает против Украины рано. КНР последовательно занимает позицию не осуждения, но и поддержки России на международных площадках. Киев рассматривает Пекин как одного из возможных участников международного диалога по принуждению Москвы к миру. Об этом во время своей пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.
На портале "Комментарии" говорилось и о том, что помощь Китая России будет иметь "трагические последствия" и вызовет вопросы со стороны других стран по политике Пекина. Такое заявление сделал представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
Как писали "Комментарии" ранее, Директор ЦРУ подтвердил, что Китай рассматривает вариант поставки оружия в Россию.
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