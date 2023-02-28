Китай сейчас может оттянуть поражение России: но хочет ли

Китай всерьез рассматривает возможность продажи летального оружия России. Об этом заявляют в ряде государственных органов США, включая Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Государственный департамент. По их данным, Россия испытывает острую нехватку в вооружении, экипировке и финансах. Если соглашение будет заключено, Москва еще больше попадет в зависимость от Пекина, пишут "Комментарии".



КНР последовательно занимает позицию не осуждения, а не поддержки России на международных площадках

В Пекине, похоже, по-своему воспринимают пословицу "Хочешь мира — готовься к войне". В годовщину начала полномасштабной войны России против Украины Китай презентовал свой мирный план, где заявил о желании скорейшего завершения вооруженного конфликта. Вместе с этим глава комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Ван провел переговоры с высшим военным руководством России. А через два дня глава ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что Пекин опасно близок к тому, чтобы начать поставлять оружие Москве.

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“Мы уверены, что китайское руководство рассматривает вопрос о предоставлении летального вооружения. Мы также не видим, чтобы окончательное решение было принято, и мы не видим доказательства реальных поставок летального оружия. И именно поэтому я думаю, что госсекретарь Блинкен и президент сочли важным четко указать, какими будут последствия этого", — сказал Бернс.

А сегодня, 28 февраля, с четырехдневным визитом в Китае находится самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что Пекин может использовать Беларусь для обхода санкций. Минск будет получать помощь из Китая и передавать ее Москве. Сам же Лукашенко лишь подкрепляет эти гипотезы словами о том, что Беларусь и Россия совместно способны создавать любые образцы вооружения. По мнению экспертов, если такая схема будет утверждена, реакция Вашингтона будет немедленной.

"Как только Китай прибегнет к такому процессу и будет посылать через транссибирскую магистраль на Минск определенное вооружение, а оно будет исчезать, например, по пути в Беларусь, и появляться у нас на линию фронта. Конечно, здесь будет автоматический ввод санкций против Китая. Понятно, что пока неизвестно, что будет входить в эти санкции. Но сегодня нам известно, что та же G7 во время саммита в Хиросиме планирует в случае чего разрабатывать коллективный подход к санкционированию именно Китая и Ирана, которые будут поставлять помощь России. Это, конечно, беспрецедентно", — комментирует главный координатор Free Hong Kong Center Артур Харитонов.

Китай сейчас страна, которая может оттянуть поражение России. Поставки вооружения из Ирана и КНДР не хватает. А в финансовом плане эти страны изолированы от мира, равно как и Кремль. Поэтому Китай служит таким экономическим мостиком между Москвой и Западом. Основные потоки подсанкционной продукции и товаров компаний, вышедших из России, идут через КНР. За это Пекин получает контроль над значимой частью русского рынка.

“Сегодня, как мы видим, по энергетическим товарам зависимость критическая. И потом вторая не менее важная вещь — это зависимость от промышленных товаров, от комплектующих, которые могут использоваться в промышленности. По сути дела, Китай воспользуется и пользуется возможностью освободившейся ниши, и он пытается их заполнить. Без Китая Россия, российская экономика находилась бы в гораздо более плачевном состоянии", — говорит главный экономист Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук.

Однако говорить о том, что Китай открыто выступает против Украины рано. КНР последовательно занимает позицию не осуждения, но и поддержки России на международных площадках. Киев рассматривает Пекин как одного из возможных участников международного диалога по принуждению Москвы к миру. Об этом во время своей пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

На портале "Комментарии" говорилось и о том, что помощь Китая России будет иметь "трагические последствия" и вызовет вопросы со стороны других стран по политике Пекина. Такое заявление сделал представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Как писали "Комментарии" ранее, Директор ЦРУ подтвердил, что Китай рассматривает вариант поставки оружия в Россию.

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