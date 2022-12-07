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Китай тестирует новую систему ПВО. Это таинственные черные воздушные шарики

Военные из Китая во время учений протестировали систему защиты противовоздушной обороны, состоящую из черных шаров и радиолокационных отражателей.

сегодня, 18:05
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Автор:

Slava Kot

Государственное телевидение Китая показало материал, в котором было представлено совместное обучение солдат Народно-освободительной армии Китая и местной полиции. Одним из элементов противовоздушной обороны должны стать чёрные воздушные шары. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CCTV.

Китай тестирует новую систему ПВО. Это таинственные черные воздушные шарики

Военные Китая тестируют систему ПВО. Фото: из открытых источников

Военные учения под названием Zhejiang Golden Shield-22 прошли в ноябре 2022 года на побережье Китая. На сайте CCTV были опубликованы кадры, где солдаты и полицейские должны защищать ключевые объекты инфраструктуры от ракетных ударов. Одним из методов защиты стали черные воздушные шары, к которым прикрепили радиолокационные отражатели.

Главная задача таких шаров помешать ракете попасть по цели. Китайские воздушные шары были прикреплены к уже упомянутым радиолокационным отражателям в форме сфер или квадратных пирамид, отражающих радиоволны, чтобы замаскировать признаки наземных объектов и ввести в заблуждение датчики, используемые ракетами с радиолокационной наводкой.

Такое решение менее инновационно, чем большинство систем ПВО, но такие шары могут оказаться дешевым и легким средством защиты от ракетных ударов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о тревожном докладе Пентагона. В отчете США говорилось, что Китай накапливает свои ядерные ресурсы и строит новые ракеты в несколько раз быстрее, чем в предыдущем прогнозе.

Также "Комментарии" писали о попытках правительства Китая скрыть протесты в стране. В социальной сети Twitter начали массово появляться фото полуобнаженных девушек, предлагающих услуги эскорта. Такие изображения сопровождаются хештегами городов, где происходят самые большие протесты.



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Источник: https://tv.cctv.com/2022/11/18/VIDEm3CTueRxHJKSHIR6et4U221118.shtml
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