Китай тестирует новую систему ПВО. Это таинственные черные воздушные шарики

Государственное телевидение Китая показало материал, в котором было представлено совместное обучение солдат Народно-освободительной армии Китая и местной полиции. Одним из элементов противовоздушной обороны должны стать чёрные воздушные шары. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CCTV.



Военные Китая тестируют систему ПВО. Фото: из открытых источников

Военные учения под названием Zhejiang Golden Shield-22 прошли в ноябре 2022 года на побережье Китая. На сайте CCTV были опубликованы кадры, где солдаты и полицейские должны защищать ключевые объекты инфраструктуры от ракетных ударов. Одним из методов защиты стали черные воздушные шары, к которым прикрепили радиолокационные отражатели.

Главная задача таких шаров помешать ракете попасть по цели. Китайские воздушные шары были прикреплены к уже упомянутым радиолокационным отражателям в форме сфер или квадратных пирамид, отражающих радиоволны, чтобы замаскировать признаки наземных объектов и ввести в заблуждение датчики, используемые ракетами с радиолокационной наводкой.

Такое решение менее инновационно, чем большинство систем ПВО, но такие шары могут оказаться дешевым и легким средством защиты от ракетных ударов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о тревожном докладе Пентагона. В отчете США говорилось, что Китай накапливает свои ядерные ресурсы и строит новые ракеты в несколько раз быстрее, чем в предыдущем прогнозе.

Также "Комментарии" писали о попытках правительства Китая скрыть протесты в стране. В социальной сети Twitter начали массово появляться фото полуобнаженных девушек, предлагающих услуги эскорта. Такие изображения сопровождаются хештегами городов, где происходят самые большие протесты.

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