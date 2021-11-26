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Китай утопает в снегу: в некоторых местах выпало рекордное количество осадков (ФОТО)

Мощные снегопады обрушились на северо-восточные провинции Китая

сегодня, 15:21
Автор:

Денис Подставной
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Китай засыпало снегом. Об этом пишет издание "Корреспондент". 

Китай утопает в снегу: в некоторых местах выпало рекордное количество осадков (ФОТО)

Снег. Фото из открытых источников

Как стало известно, на северо-восток Китая обрушились мощные снегопады и метели. По информации СМИ, наиболее сильно стихия ударила по китайским провинциям и Цзилинь и  Хэйлунцзян. 

Китай утопает в снегу: в некоторых местах выпало рекордное количество осадков (ФОТО) - фото 2

Фото: twitter.com/ChinaMobile7

Из-за обильных осадков в столице провинции Хэйлунцзян городе Харбин, а также в нескольких других городах были временно закрыты школы и детские сады. Кроме того, в провинции закрыты несколько десятков автодорог, а рейсы транспорта отменены. 

В городе Цзямусы специалисты зафиксировали выпадение 42 миллиметров снега. В нескольких районах провинции выпало рекордное количество осадков. 

Китай утопает в снегу: в некоторых местах выпало рекордное количество осадков (ФОТО) - фото 3

Фото: twitter.com/ChinaMobile7

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что d Канаде заметили редкое природное явление. Одно из местных озер оказалось покрытым ледяными шарами вместо обычного ровного слоя льда. Специалисты рассказали, что для образования такого природного феномена необходимо несколько условий. Также они объяснили, как именно происходит превращение воды в необычные шары. 

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что в Испании затонувшая десятки лет назад деревня поднялась со дна реки. Населённый пункт оказался под водой из-за строительства плотины на реке Лима. Местных жителей переселили в другие места. На днях уровень воды в водоеме упал настолько, что "дома-призраки" вновь оказались на поверхности. Отмечается, что ранее в данном населённом пункте проживало более сотни человек. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4421007-na-kytai-obrushylys-moschnye-snehopady
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