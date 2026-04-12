Китай захватил остров, пока весь мир наблюдал за Ираном: что произошло

Пока внимание международной общественности было сосредоточено на войне против Ирана, Китай активизировал свое присутствие в Южно-Китайском море. По данным Forbes, Пекин фактически превратил риф Антилопа в полноценный искусственный остров, что вызвало беспокойство у соседних государств, в частности Вьетнама.

Китай превращает риф Антилом в остров. Фото из открытых источников

Как пишет издание, строительство на рифе Антилоп велось с высокой скоростью. Китайские земснаряды за несколько месяцев создали новый участок суши примерно в 400 км от побережья Вьетнам. Спутниковые снимки уже зафиксировали более 50 построек, а также взлетную полосу длиной около 2700 метров, что свидетельствует о потенциальном военном использовании объекта.

Аналитики считают, что такие действия являются частью более широкой стратегии Китая, в частности, сочетание инфраструктурного строительства с так называемой "юридической войной". Пекин пытается обосновать свои претензии на спорные территории собственной трактовкой международного морского права. В то же время согласно нормам Организация Объединенных Наций статус таких объектов определяется до их искусственного расширения, что ставит под сомнение законность подобных действий со стороны Китая.

Китай превращает риф Антилом в остров. Фото: PLANET LABS

Реакция международного сообщества на действия КНР была сдержанной. Первый официальный протест со стороны Вьетнама поступил только спустя несколько месяцев после начала работ. Издание объясняет это тем, что глобальное внимание было уделено другим конфликтам, в частности на Ближнем Востоке.

Новый объект расположен вблизи стратегически важных маршрутов и всего в 300 км от китайской базы подлодок. Это может значительно усилить позиции Пекина в случае потенциального конфликта, в частности, вокруг Тайваня.

"Необходимое строительство на нашей собственной территории направлено на улучшение условий жизни и труда на островах и развитие местной экономики", – ответили на критику в МИД Китая в марте.

В то же время, эксперты напоминают, что еще в 2016 году международный арбитраж признал подобные действия незаконными, но Пекин отверг это решение.

Риф Антилопы – это морской объект на Парасельских островах. Парасельские острова контролируются Китаем с 1974 года, когда он захватил их у Южного Вьетнама. На него претендуют Китай, Тайвань и Вьетнам. Риф Антилопы является рифом в соответствии с международным правом. Однако Китай превращает его в остров, который может создавать 200 морских миль исключительной экономической зоны.

