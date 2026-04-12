Китай захопив острів, поки весь світ спостерігав за Іраном: що сталося

Поки увага міжнародної спільноти була зосереджена на війні проти Ірану, Китай активізував свою присутність у Південно-Китайському морі. За даними Forbes, Пекін фактично перетворив риф Антилоп на повноцінний штучний острів, що викликало занепокоєння у сусідніх держав, зокрема В’єтнаму.

Китай перетворює риф Антилом на острів. Фото з відкритих джерел

Як пише видання, будівництво на рифі Антилоп велося з високою швидкістю. Китайські земснаряди за кілька місяців створили нову ділянку суші приблизно за 400 км від узбережжя В'єтнам. Супутникові знімки вже зафіксували понад 50 споруд, а також злітну смугу довжиною близько 2700 метрів, що свідчить про потенційне військове використання об’єкта.

Аналітики вважають, що такі дії є частиною ширшої стратегії Китаю, зокрема поєднання інфраструктурного будівництва з так званою "юридичною війною". Пекін намагається обґрунтувати свої претензії на спірні території власним трактуванням міжнародного морського права. Водночас відповідно до норм Організація Об'єднаних Націй, статус таких об’єктів визначається до їх штучного розширення, що ставить під сумнів законність подібних дій з боку Китаю.

Китай перетворює риф Антилом на острів. Фото: PLANET LABS

Реакція міжнародної спільноти на дії КНР була стриманою. Перший офіційний протест з боку В’єтнаму надійшов лише через кілька місяців після початку робіт. Видання пояснює це тим, що глобальна увага була прикута на інші конфлікти, зокрема на Близькому сході.

Новий об’єкт розташований поблизу стратегічно важливих маршрутів і лише за 300 км від китайської бази підводних човнів. Це може значно посилити позиції Пекіна у разі потенційного конфлікту, зокрема навколо Тайваню.

"Необхідне будівництво на нашій власній території спрямоване на покращення умов життя та праці на островах і розвиток місцевої економіки", — відповіли на критику в МЗС Китаю у березні.

Водночас експерти нагадують, що ще у 2016 році міжнародний арбітраж визнав подібні дії незаконними, але Пекін відкинув це рішення.

Риф Антилопи – це морський об'єкт на Парасельських островах. Парасельські острови контролюються Китаєм з 1974 року, коли він захопив їх у Південного В'єтнаму. На нього претендують Китай, Тайвань та В'єтнам. Риф Антилопи є рифом згідно з міжнародним правом. Однак Китай перетворює його на острів, який може створювати 200 морських миль виключної економічної зону.

