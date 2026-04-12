"Будуть великі проблеми": Трамп поставив жорсткий ультиматум Китаю через Іран

Президент США Дональд Трамп виступив із жорстким попередженням на адресу Китаю через інформацію розвідки про можливі поставки озброєння до Ірану. За його словами, Пекін зіткнеться з "великими проблемами", якщо такі дії підтвердяться.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє CNN, американська розвідка вважає, що Китай може найближчими тижнями передати Тегерану системи протиповітряної оборони, зокрема переносні зенітні ракетні комплекси. Такі комплекси здатні вражати низьколітаючі цілі й уже використовувалися під час нещодавнього загострення між США та Іраном.

Трамп відреагував на цю інформацію та заявив, що Вашингтон не залишить подібні кроки без відповіді, хоча конкретних заходів не уточнив.

"Якщо Китай це зробить, у Китаю будуть великі проблеми, зрозуміло?" – сказав Трамп.

Американський лідер не підтвердив, чи обговорював це питання з лідером Китаю Сі Цзіньпін, з яким планує зустрітися наступного місяця.

Китай традиційно розглядається як один із ключових партнерів Тегерана, хоча офіційний Пекін заперечує будь-які поставки зброї сторонам конфлікту. Речник китайського посольства у Вашингтоні заявив, що КНР "ніколи не постачала зброю жодній зі сторін".

