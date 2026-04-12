США "Будуть великі проблеми": Трамп поставив жорсткий ультиматум Китаю через Іран
"Будуть великі проблеми": Трамп поставив жорсткий ультиматум Китаю через Іран

Дональд Трамп попередив Китай про "великі проблеми" у разі поставок зброї Ірану. Розвідка США повідомляє про можливі передачі ППО.

12 квітня 2026, 07:10
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп виступив із жорстким попередженням на адресу Китаю через інформацію розвідки про можливі поставки озброєння до Ірану. За його словами, Пекін зіткнеться з "великими проблемами", якщо такі дії підтвердяться.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє CNN, американська розвідка вважає, що Китай може найближчими тижнями передати Тегерану системи протиповітряної оборони, зокрема переносні зенітні ракетні комплекси. Такі комплекси здатні вражати низьколітаючі цілі й уже використовувалися під час нещодавнього загострення між США та Іраном.

Трамп відреагував на цю інформацію та заявив, що Вашингтон не залишить подібні кроки без відповіді, хоча конкретних заходів не уточнив.

"Якщо Китай це зробить, у Китаю будуть великі проблеми, зрозуміло?" – сказав Трамп.

Американський лідер не підтвердив, чи обговорював це питання з лідером Китаю Сі Цзіньпін, з яким планує зустрітися наступного місяця.

Китай традиційно розглядається як один із ключових партнерів Тегерана, хоча офіційний Пекін заперечує будь-які поставки зброї сторонам конфлікту. Речник китайського посольства у Вашингтоні заявив, що КНР "ніколи не постачала зброю жодній зі сторін". 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що без цього миру не буде. Яку вимогу Трамп виставив Ірану.

Також "Коментарі" писали про першу реакція Китаю на перемир’я США та Ірану. У Пекіні закликали сторони продовжувати політико-дипломатичні зусилля для врегулювання конфлікту. В МЗС КНР заявили, що очікують відновлення нормального транзитного сполучення через Ормузьку протоку.



