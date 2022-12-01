logo

BTC/USD

17191.50

ETH/USD

1290.95

LTC/USD

77.48

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Китай заполняет Twitter фотографиями проституток, чтобы скрыть массовые протесты
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай заполняет Twitter фотографиями проституток, чтобы скрыть массовые протесты

Китайские аккаунты в Twitter, долгое время неактивные, начали публиковать фото полуобнаженных женщин. Большинство публикаций связано с городами, где проходят наибольшие протесты против карантинных мер.

сегодня, 14:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Сейчас в Китае проходят масштабные протесты из-за жесткой политики Коммунистической партии по пандемии COVID-19. Чтобы скрыть их в Интернете, китайские спамеры заполняют Twitter объявлениями об услугах эскорта. На хештегах обозначены названия городов, где проходят самые крупные акции протеста. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter корреспондента NYT Пола Мозура.

Китай заполняет Twitter фотографиями проституток, чтобы скрыть массовые протесты

В Китае скрывают массовые протесты. Фото: из открытых источников

Китай с начала пандемии вводит жесткие противоковидные меры. Изолируют не просто инфицированных, а целые районы городов, где был обнаружен вирус. Иногда такие действия приводят к ужасающим последствиям.

Несколько дней назад в китайском городе Урумчи вспыхнул пожар, где погибли 10 человек. Вероятно, многих смертей можно было бы избежать, однако из-за карантинных ограничений и блокирования города процесс эвакуации осложнился.

В Китае начали выходить люди на протесты, а в Twitter выкладывать сообщения о призывах к митингу и фото протестующих. Китайские власти пытаются такие действия блокировать.

Многие китайские аккаунты в Twitter, долгое время неактивные, вдруг начали публиковать фотографии полуобнаженных женщин, рекламируя таким образом услуги проституток. Все такие твиты содержат китайское название города Урумчи. Таким образом, люди, пытающиеся искать информацию о протестах в соцсети, получают огромное количество совершенно несвязанных между собой результатов.

Китай заполняет Twitter фотографиями проституток, чтобы скрыть массовые протесты - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, смогут ли протесты в Китае стать началом конца правления Си Цзиньпина.

Также "Комментарии" писали о смерти руководителя Китая. Именно с начала его правления экономика Китая резко пошла вверх.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/paulmozur/status/1596592940054237184
Теги:
comments

Обсуждения

eva

сегодня, 14:48

Компактный и мощный портативный обогреватель с керамическим нагревом (900 Вт), подключается прямо к розетке в стене, очень экономный и бесшумный, есть таймер и пульт! Цена по Акции: 449 грн. ----- https://rip.to/obigriv

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!