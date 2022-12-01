Китай заполняет Twitter фотографиями проституток, чтобы скрыть массовые протесты

Сейчас в Китае проходят масштабные протесты из-за жесткой политики Коммунистической партии по пандемии COVID-19. Чтобы скрыть их в Интернете, китайские спамеры заполняют Twitter объявлениями об услугах эскорта. На хештегах обозначены названия городов, где проходят самые крупные акции протеста. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter корреспондента NYT Пола Мозура.

В Китае скрывают массовые протесты. Фото: из открытых источников

Китай с начала пандемии вводит жесткие противоковидные меры. Изолируют не просто инфицированных, а целые районы городов, где был обнаружен вирус. Иногда такие действия приводят к ужасающим последствиям.



Несколько дней назад в китайском городе Урумчи вспыхнул пожар, где погибли 10 человек. Вероятно, многих смертей можно было бы избежать, однако из-за карантинных ограничений и блокирования города процесс эвакуации осложнился.



В Китае начали выходить люди на протесты, а в Twitter выкладывать сообщения о призывах к митингу и фото протестующих. Китайские власти пытаются такие действия блокировать.



Многие китайские аккаунты в Twitter, долгое время неактивные, вдруг начали публиковать фотографии полуобнаженных женщин, рекламируя таким образом услуги проституток. Все такие твиты содержат китайское название города Урумчи. Таким образом, люди, пытающиеся искать информацию о протестах в соцсети, получают огромное количество совершенно несвязанных между собой результатов.







Ранее портал "Комментарии" сообщал, смогут ли протесты в Китае стать началом конца правления Си Цзиньпина.

Также "Комментарии" писали о смерти руководителя Китая. Именно с начала его правления экономика Китая резко пошла вверх.



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